Павлюченко: «Игру с «Уралом» провалили»

Нападающий краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко поделился мыслями после игры первого тура против «Урала» (0:2).

«Провалили матч. В атаке ничего не создали. Так играть нельзя. В том числе и в обороне. Все действовали плохо. Будет собрание, на котором тренер объяснит, что мы делали неправильно. Ничего страшного не произошло, это только первый тур. Нет никакой сыгранности, так как много новичков в команде. Будем работать. Что касается меня, то с каждым днем буду прибавлять. Есть проблема в физической форме. Если я не забил, значит, сыграл ужасно», – сказал футболист.