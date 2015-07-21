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    Павлюченко: «Игру с «Уралом» провалили»

    Нападающий краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко поделился мыслями после игры первого тура против «Урала» (0:2).
    «Провалили матч. В атаке ничего не создали. Так играть нельзя. В том числе и в обороне. Все действовали плохо. Будет собрание, на котором тренер объяснит, что мы делали неправильно. Ничего страшного не произошло, это только первый тур. Нет никакой сыгранности, так как много новичков в команде. Будем работать. Что касается меня, то с каждым днем буду прибавлять. Есть проблема в физической форме. Если я не забил, значит, сыграл ужасно», – сказал футболист.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 06:30
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    Комментарии (7)
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    ЮЗИК
    1437450988
    Это еще мягко сказал
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    fr3nd
    1437451044
    не выспался за 1,5 месяца без работы. а хохлов провалил предсезонку, раз сыгранности нет. намылит ему шею руководство клуба/области за разбазаренные денги после волн протеста населения
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    64русс
    1437452688
    \"Провалили матч. В атаке ничего не создали Источник: http://soccer.ru/news/436211.shtml а кто нападающий то? зачем говорить за всю команду? так и скажи--провалил матч в атаке ничего не создал
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    112910415
    1437453587
    совершенно невнятно сыграли
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    mat73
    1437458336
    А вы че, с Андрюхой думали, вот приедем мы в Краснодар (город), выйдем на поле в футболках Кубани, и всё!? Игра сама сыграется, партнеры враз вас зауважали, соперники все расступились, и вы значит такие мега-ногомячисты, по хет-трику?
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    Miha
    1437471524
    Павлюченко с Аршавиным при правильном подходе могут в этом сезоне за Кубань затащит. Но ввиду некотрых обстоятельств выше 10го места мне кажется им не видать☝️
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    ologreds
    1694997578
    numo436211
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