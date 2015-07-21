Хохлов: «Кубань» позволяла себе нарушать игровую дисциплину»

Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов прокомментировал исход первого матча своей команды в новом сезоне РФПЛ против «Урала» (0:2).
«Не сыграли так, как планировали. В первом тайме утратили нить игры. Целостного рисунка с нашей стороны не было. Во второй половине, когда пропустили, побежали вперед, забыв про оборону. Это прямое нарушение игровой дисциплины. Например, подключались оба крайних защитника, хотя мы просили, чтобы один из них всегда оставался на своей половине. Кроме того, мы полостью проиграли центр поля, все подборы отдали. Не знаю, почему опорники находились слишком близко к защитникам, из-за чего свободные зоны и появлялись. Ждем новичков, но что-то они не появляются», – рассказал специалист.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!