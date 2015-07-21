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    • Хохлов: «Кубань» позволяла себе нарушать игровую дисциплину»

    Хохлов: «Кубань» позволяла себе нарушать игровую дисциплину»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов прокомментировал исход первого матча своей команды в новом сезоне РФПЛ против «Урала» (0:2).
    «Не сыграли так, как планировали. В первом тайме утратили нить игры. Целостного рисунка с нашей стороны не было. Во второй половине, когда пропустили, побежали вперед, забыв про оборону. Это прямое нарушение игровой дисциплины. Например, подключались оба крайних защитника, хотя мы просили, чтобы один из них всегда оставался на своей половине. Кроме того, мы полостью проиграли центр поля, все подборы отдали. Не знаю, почему опорники находились слишком близко к защитникам, из-за чего свободные зоны и появлялись. Ждем новичков, но что-то они не появляются», – рассказал специалист.

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    Источник: ФК «Кубань»

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    21.07.2015 06:21
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    Комментарии (7)
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    Борисыч1
    1437452649
    Димон, это тебе не за спиной Кобелева и Силкина сидеть - тут самому думать надо.
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    112910415
    1437453652
    будет учиться на ходу
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    KURUM
    1437459427
    Да блин, на плейстейшене лучше получалось..
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    rtm Solncedar
    1437461281
    Дима, Терпения тебе и правильных выводов. Только не говори \"не знаю\", \"не понимаю\". Ты Главный Тренер, Ты обязан РАЗОБРАТЬСЯ! Первый Блин комом не повод опускать руки. 1-й тур не последний. Вперёд Кубань!
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    shpa40k
    1437462132
    Нарушали дисциплину... Гончаренко уволили из-за плохой дисциплины...
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    Miha
    1437471858
    Хохлов опытный человек, будет учиться находу. Все таки это не молодежка. Может команда пока не прониклась его видением, от того такие заявления от Хохлова. Менеджмент Кубани конечно по ходу не одного сезона делали не однозначные вещи от которых большинство болельщиков плевались но приглашение Хохлова и Аршавина пойдет команде в плюс☝️
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    ologreds
    1694997578
    numo436210
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