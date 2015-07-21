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    Дракслер запросил у «Ювентуса» зарплату в 5 млн евро

    «Ювентус» продолжает вести переговоры с «Шальке» о трансфере атакующего полузащитника Юлиана Дракслера.

    Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи сегодня вылетел в Германию, где провел встречу с Дракслером и его агентом. 21-летний футболист и его окружение запросили у «Ювентуса» двукратное повышение нынешней зарплаты Дракслера – до 5 миллионов евро в год.
    Ранее сообщалось, что «Ювентус» вернулся в кандидатуре Дракслера после того, как стали затягиваться переговоры о трансфере хавбека «Баварии» Марио Гетце. При этом итальянцы не собираются приобретать Дракслера за 45 миллионов евро, прописанные в качестве опции выкупа, и планирует сбить цену.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    21.07.2015 01:15
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    Комментарии (54)
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    ЛиверпулькинГлор
    1437484542
    Разводите это итальянское [непечатное слово ]ище по полной.
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    DIDI 23
    1437484725
    Его покусал Денисов?
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    nnbb199O
    1437485041
    Юве договорится, все таки опыт огромное
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    roman230582
    1437487580
    Для того чтобы получать 5 лямов надо играть не хуже Кокорина))
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    Arhive
    1437495200
    это кто такой?? 5млн)) игроки Юве попадали со смеху)
    Ответить
    старина
    1437503314
    Драко не стоит таких денег конечно,хотя и талантлив
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    Juventus 32
    1437503894
    Завтра заявлю директору что хочу получать (именно получать а не зарабатывать) 5 млн.
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    donbeter
    1437509171
    На куя он не нужен!
    Ответить
    Evgenii333
    1437530372
    молодцы
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    ologreds
    1694997578
    numo436207
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