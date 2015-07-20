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    Аршавин: «В матче с «Уралом» сыграл средненько»

    Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин после поражения от «Урала» со счетом 0:2 в первом туре чемпионата России подчеркнул, что его команде необходимо прибавлять в атакующих действиях. Аршавин, дебютировавший в краснодарской команде, провел на поле 84 минуты.

    «В принципе сыграл сегодня средненько. «Урал» владел преимуществом в первом тайме, но мы сумели выстоять. Во второй половине у нас, наоборот, поживее пошло, но пропустили легкий гол. После этого уже пошли ва-банк и пропустили ещe в конце.
    Мне кажется, мы сегодня ни одного момента не создали. В атаке надо прибавлять, потому что мы мало держали мяч, сумбурно шли вперед. Также мало выигрывали подборы. Ничего не создали впереди.
    На сколько процентов оцениваю свое состояние сейчас? На 50 процентов», – приводит слова Аршавина источник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 23:47
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    Комментарии (56)
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    mahir766
    1437490177
    да Аршавину надо было поехать в Азербайджан.там хорошие деньги давали...
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    комиссар Ж
    1437493177
    чтобы выглядеть на 75% надо пахать ,сеять и убирать пару гектаров в день...
    Ответить
    Зенит это Халк
    1437493648
    Аршавин типичный игрок Зенита !
    Ответить
    gracie
    1437494482
    Уверен что Аршавин прибавит , а здешние злопыхатели подавятся своим калом. Аршавин , мы верим в тебя и лучшие игры в этом сезоне у Кубани впериди!
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    This is HSV
    1437496907
    Впрочем как и всегда.
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    S010386A
    1437497253
    вопрос:а почему ты,профессионал, готов на 50 процентов?
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1437497700
    Средне хреновенько или средне паршивенько.Может тренеру его выпускать на один тайм?
    Ответить
    Петруххха
    1437522816
    Тщительнее нужно самокритиковаться. Как Павлюченко....
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    ДАонизПОЛЕНА
    1437639580
    еслиб я средненько работал был бы наказан
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    ologreds
    1694997578
    numo436201
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