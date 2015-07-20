Аршавин: «В матче с «Уралом» сыграл средненько»

Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин после поражения от «Урала» со счетом 0:2 в первом туре чемпионата России подчеркнул, что его команде необходимо прибавлять в атакующих действиях. Аршавин, дебютировавший в краснодарской команде, провел на поле 84 минуты.

«В принципе сыграл сегодня средненько. «Урал» владел преимуществом в первом тайме, но мы сумели выстоять. Во второй половине у нас, наоборот, поживее пошло, но пропустили легкий гол. После этого уже пошли ва-банк и пропустили ещe в конце.

Мне кажется, мы сегодня ни одного момента не создали. В атаке надо прибавлять, потому что мы мало держали мяч, сумбурно шли вперед. Также мало выигрывали подборы. Ничего не создали впереди.