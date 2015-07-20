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    ФНЛ. «Волгарь» разгромил «КАМАЗ»

    Астраханский «Волгарь» уверенно обыграл «КАМАЗ» на своем поле в матче третьего тура ФНЛ.
    20 июля. Астрахань. Стадион «Центральный».
    «Волгарь» (Астрахань) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 3:0
    Голы: 1:0 – Веркашанский, 42; 2:0 – Кренделев, 53; 3:0 – Кренделев, 81.
    Волгарь: Бучнев, Терехов, Байрыев, Зураев, Иванов, Веркашанский (Болов, 57), Коломийченко (Елисеев, 62), Мурихин (Болонин, 46), Петрович, Кренделев, Алхазов (Газзаев, 77).
    КАМАЗ: Москвин, Ганиев, Суслов, Шляков, Клонцак, Газданов (Поляков, 71), Арлашин (Волосян, 63), Акбашев (Барсов, 54), Пименов, Кириллов, Сафронов (Родионов, 78).
    Предупреждения: Коломийченко, 9; Акбашев, 27; Байрыев, 48; Клонцак, 51; Пименов, 80.
    Судья: Алексей Еськов (Москва)
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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 22:28
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    Комментарии (15)
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    NeiSeS
    1437422222
    камаз вообще никакой. 0:8 разница после 3 матчей. если так пойдет дальше, к зиме закричат, что нет денег и снимут команду с турнира
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    MK-42
    1437423556
    если Кренделев будет дальше также играть,то он следующий кого потеряет Волгарь.Ведь я как понял руководство не желает держать лидеров.
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    Hardwell
    1437429530
    Раньше Волгарь-Газпром был,сейчас прост Волгарь пишут)Отсюда и победы)))
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    ххомов_пидор
    1437432508
    зинит го*вно
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    STELLS2015
    1437433336
    Волгарь - так держать!
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    mat73
    1437450335
    Чтотто КамАЗ никак не раскочегарит....
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    112910415
    1437456191
    высокая аварийность у КАМАЗа..
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    89170513876
    1437485735
    Ничего страшного,возьмет еще КАМАЗ и Рубин свои очки,не плачте как женьшины после первых потерь,играйте дальше ,и будет все хорошо,дорогу осилит идущий,так ,не раскисать!!!
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    ДАША Д
    1437487053
    Челны совсем слабы.
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    ologreds
    1694997580
    numo436194
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