ФНЛ. «Волгарь» разгромил «КАМАЗ»

Астраханский «Волгарь» уверенно обыграл «КАМАЗ» на своем поле в матче третьего тура ФНЛ.
20 июля. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Волгарь» (Астрахань) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 3:0
Голы: 1:0 – Веркашанский, 42; 2:0 – Кренделев, 53; 3:0 – Кренделев, 81.
Волгарь: Бучнев, Терехов, Байрыев, Зураев, Иванов, Веркашанский (Болов, 57), Коломийченко (Елисеев, 62), Мурихин (Болонин, 46), Петрович, Кренделев, Алхазов (Газзаев, 77).
КАМАЗ: Москвин, Ганиев, Суслов, Шляков, Клонцак, Газданов (Поляков, 71), Арлашин (Волосян, 63), Акбашев (Барсов, 54), Пименов, Кириллов, Сафронов (Родионов, 78).
Предупреждения: Коломийченко, 9; Акбашев, 27; Байрыев, 48; Клонцак, 51; Пименов, 80.
Судья: Алексей Еськов (Москва)
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