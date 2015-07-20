Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Хохлов: «У «Кубани» не получалось многое, нельзя бросать все и нестись вперед»

    Хохлов: «У «Кубани» не получалось многое, нельзя бросать все и нестись вперед»

    Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение краснодарской команды (0:2) от «Урала» в домашнем матче первого тура российской Премьер-Лиги.

    «Многое сегодня не получалось. Мяч не держался в первом тайме. Почему, не знаю. Сбились на длинные передачи, хотя не планировали. Контроля мяча практически не было, соответственно и комбинаций. Во втором тайме, после гола, пошли провалы. Побежали вперeд, начали оголять фланги. Так нельзя – бросать все и нестись вперед. Про оборону забывать нельзя.
    Что касается Аршавина и Павлюченко, они выжали из себя максимум. Ни один, ни второй функционально полностью не готовы», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии (28)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zen it
    1437423279
    А мне понравилось, как Шава седня играл, старался, выложился полностью. Вот наберут форму и посмотрим, может кто и раскроется рядом с Андрюхой
    Ответить
    wingback
    1437427682
    А кто такой Каклов? Что он выиграл?
    Ответить
    tower9pover
    1437429535
    Зачем Диме приписывать текст заголовка ??? Ведь в интервью он именно так не говорил ???
    Ответить
    biger09
    1437430206
    Ярче, если только гореть, он же ПОЛЕНО !!!!!!!
    Ответить
    никита голоян
    1437431271
    ты там зачем Главным зарплату получаешь..Рассказывать почему делается не так ..как хочется??)))
    Ответить
    ххомов_пидор
    1437432422
    зинит го*вно
    Ответить
    alessios1990
    1437446303
    Первый блин для Дмитрия Хохлова вышел комом! Ну ничего, после поражений, как правило, приходят и победы) Хотя Кубань конечно неприятно удивила, что всухую проиграла Уралу в Краснодаре.
    Ответить
    Борисыч1
    1437448130
    Хохлов тоже функционально не готов.
    Ответить
    112910415
    1437456077
    шибко трудно ему будет
    Ответить
    ologreds
    1694997580
    numo436193
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+