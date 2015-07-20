Хохлов: «У «Кубани» не получалось многое, нельзя бросать все и нестись вперед»

Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение краснодарской команды (0:2) от «Урала» в домашнем матче первого тура российской Премьер-Лиги.
«Многое сегодня не получалось. Мяч не держался в первом тайме. Почему, не знаю. Сбились на длинные передачи, хотя не планировали. Контроля мяча практически не было, соответственно и комбинаций. Во втором тайме, после гола, пошли провалы. Побежали вперeд, начали оголять фланги. Так нельзя – бросать все и нестись вперед. Про оборону забывать нельзя.
Что касается Аршавина и Павлюченко, они выжали из себя максимум. Ни один, ни второй функционально полностью не готовы», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».
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