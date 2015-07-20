ФНЛ. «Шинник» и «Спартак-2» сыграли вничью

Ярославский «Шинник» упустил победу в матче третьего тура ФНЛ с московским «Спартаком-2».
20 июля. Ярославль. Стадион «Шинник»
«Шинник»(Ярославль) – «Спартак-2»(Москва) – 1:1
Голы: 1:0 – Войдель, 42; 1:1 – Кротов, 62.
«Шинник«: Яшин, Ятченко, Ламанж, Беляев, Сиротов, Щадин, Войдель, Платика (Маляров, 79), Султонов (Митасов, 65), Малоян (Булия, 84), Мязин (Павленко, 61).
«Спартак-2«: Песьяков, Кутин, Пуцко, Брызгалов, Кутепов, Ходырев (Фадеев, 72), Леонтьев (Тимофеев, 81), Савичев (Каюмов, 87), Давыдов, Яковлев, Кротов (Козлов, 76)
Предупреждения: Леонтьев, 48; Ятченко, 58; Ходырев, 68; Войдель, 75.
Судья: Артем Чистяков (Азов)
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