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    ФНЛ. «Шинник» и «Спартак-2» сыграли вничью

    Ярославский «Шинник» упустил победу в матче третьего тура ФНЛ с московским «Спартаком-2».
    20 июля. Ярославль. Стадион «Шинник»
    «Шинник»(Ярославль) – «Спартак-2»(Москва) – 1:1
    Голы: 1:0 – Войдель, 42; 1:1 – Кротов, 62.
    «Шинник«: Яшин, Ятченко, Ламанж, Беляев, Сиротов, Щадин, Войдель, Платика (Маляров, 79), Султонов (Митасов, 65), Малоян (Булия, 84), Мязин (Павленко, 61).
    «Спартак-2«: Песьяков, Кутин, Пуцко, Брызгалов, Кутепов, Ходырев (Фадеев, 72), Леонтьев (Тимофеев, 81), Савичев (Каюмов, 87), Давыдов, Яковлев, Кротов (Козлов, 76)
    Предупреждения: Леонтьев, 48; Ятченко, 58; Ходырев, 68; Войдель, 75.
    Судья: Артем Чистяков (Азов)

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    20.07.2015 20:30
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    Комментарии (18)
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    mat73
    1437417352
    Жаль что нельзя будет Спартаку-2 нельзя будет выйти в вышку. А-то вышли бы!
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    DXTK
    1437418021
    Ничья, то есть матч никому не нужен. Думаю через пару месяцев оба клуба и не вспомнят об этой встречи, ну кроме любителей статистики.
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    Федырыч
    1437420585
    Песя конечно плюху пустил как всегда, но ответный гол был красив. Вперед Спартак!.
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    kkomov
    1437422499
    как там, пометили нациков московских краской?
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    Pleafant
    1437426262
    Что Спартак-2 не может обойтись без Давыдова?Если он будет играть в таком режиме станет загнанной лошадью.
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    DIDI 23
    1437428766
    Шиннику не повезло.
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    Igrov
    1437460473
    не плохо
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    СПАРТАК_SPARTAK
    1437479781
    \"Спартак\" имеет в играх \"Шинником\" самые лучшие результаты среди всех команд в мире!! И очень хорошие сами по себе! В чемпионатах страны (включая СССР): 16 побед, 6 ничьих и.. ни одного поражения!!! Сейчас посмотрел: у \"Зенита\" - 7 побед, 8 ничьих и 7 поражений (22-е игры), у ЦСКА - 9 побед, 8 ничьих и 3 поражения (20 игр), у \"Динамо\" - 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений. Не сумел \"Шинник\" выиграть даже и у \"Спартака-2\"!!
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    shinnik
    1437480653
    Не порвали из уважения к звёздам..
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    ologreds
    1694997580
    numo436188
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