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    ФНЛ. «Газовик» справился с «Факелом»

    Оренбургский «Газовик» на своем поле одолел воронежский «Факел» в матче третьего тура ФНЛ.
    20 июля. Оренбург. Стадион «Газовик»
    «Газовик» (Оренбург) – «Факел» (Воронеж) – 1:0
    Голы: 1:0 – Парняков, 52.
    «Газовик«: Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков (Кобялко, 90+1), Бреев (Воробьев, 89), Афонин, Шогенов, Аппаев (Делькин,63), Маркелов (Кабутов, 69).
    «Факел«: Саутин, Багаев, Тихий, Могилевский, Абазов, Бекетов (Свежов, 75), Мурнин, Дутов, Заболотный, Турик (Бирюков, 60), Альшин (Коробов, 71).
    Предупреждения: Абазов, 22; Малых, 30; Маркелов, 59; Могилевский, 68.
    Судья: Игорь Федотов (Москва).
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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 19:40
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    Комментарии (6)
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    kostik 84
    1437410996
    3 поражения уже...
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    112910415
    1437414414
    Факела жалко!
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    Shaft
    1437414933
    3 из 3х - стабильно идём!
    Ответить
    ShiX
    1437416841
    У Факела самые сложные игры были.Томь,Тосно,Газовик.Думаю у ни все норм будет.
    Ответить
    Karim056oren.
    1438358810
    Финал Лиги Чемпионов 2017 Газовик(Оренбург)-Зенит(Санкт-Петербург)0:0(5:4по пен.)Великое дерби Газпрома!!!
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    ologreds
    1694997580
    numo436184
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