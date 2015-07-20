ФНЛ. «Газовик» справился с «Факелом»

Оренбургский «Газовик» на своем поле одолел воронежский «Факел» в матче третьего тура ФНЛ.
20 июля. Оренбург. Стадион «Газовик»
«Газовик» (Оренбург) – «Факел» (Воронеж) – 1:0
Голы: 1:0 – Парняков, 52.
«Газовик«: Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков (Кобялко, 90+1), Бреев (Воробьев, 89), Афонин, Шогенов, Аппаев (Делькин,63), Маркелов (Кабутов, 69).
«Факел«: Саутин, Багаев, Тихий, Могилевский, Абазов, Бекетов (Свежов, 75), Мурнин, Дутов, Заболотный, Турик (Бирюков, 60), Альшин (Коробов, 71).
Предупреждения: Абазов, 22; Малых, 30; Маркелов, 59; Могилевский, 68.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!