Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    РФПЛ. «Краснодар» увозит три очка из Перми

    Бронзовый призер минувшего сезона РФПЛ пожаловал в понедельник в Пермь — в гости к команде, на которую никто не ставит, но которая полна желания наконец-таки удивить общественность. Согласно прогнозам, проблем у «Краснодара» на Урале в понедельник не должно было быть. На 13-й минуте они только подтвердились: Александр Прудников, чья карьера давно стала притчей во языцех, получил вторую желтую карточку. Казалось, что в оставшиеся минуты южане добьются своего и поразят ворота Романа Геруса, однако счет никак не открывался. Время шло, на табло нули, и на 71-й минуте составы уравнялись — глупую красную карточку схлопотал Юрий Газинский. Пермяки, поняв, что победа все-таки досягаема, ринулись вперед. Однако, как ни странно, «Краснодару» именно в игре 10 на 10 удалось выйти вперед. Отличился редко забивающий Сергей Петров. Видимо, за счет более высокого класса игроков кубанцы увозят три очка.
    20 июля. Пермь. Стадион «Звезда»
    Амкар (Пермь) – Краснодар – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Петров, 84.
    Амкар: Герус, Занев, Белоруков, Бутко, Черенчиков, Огуде, Идову (Курзенев, 90+1), Гол, Баланович (Комолов, 81), Пеев (Салугин, 63), Прудников.
    Краснодар: Дикань, Сигурдссон, Енджейчик (Калешин, 82), Гранквист, Петров, Мамаев, Газинский, Ахмедов (Лаборде, 61), Перейра (Торбинский, 76), Смолов, Ари.
    Предупреждения: Прудников, 10; Газинский, 13; Енджейчик, 22; Мамаев, 72; Лаборде, 73.
    Удаления: Прудников, 13 (вторая ж.к.); Газинский, 71 (вторая ж.к.).
    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии (142)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Великолепный
    1437469826
    Вследующем туре Краснодар накидает мясу))
    Ответить
    капустко
    1437470788
    Чудом выиграли )
    Ответить
    sir_Alex
    1437475605
    Молодцы!
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437476333
    Ужасная игра
    Ответить
    cканер
    1437497609
    заголовок можно было назвать так \"благодаря Герусу Краснодар увозит три очка из Перми\"
    Ответить
    yaustal039
    1437503233
    .... одно из них свое ?
    Ответить
    Krasnodar 123
    1437504235
    СЕРЕГА ПЕТРОВ ПРОСТО МОЛОДЕЦ! КТО СМЕЛ ТОТ И БАНКУЕТ!
    Ответить
    Trumen
    1437541448
    если быки так играть продолжат и в дальнейшем, то место и в 4 -ке им не видать, очень слабо, так сказать играли с отсутствием желания...
    Ответить
    andrefino13
    1437576452
    Краснодар сыграл откровенно слабо.
    Ответить
    ologreds
    1694997580
    numo436182
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+