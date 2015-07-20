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    • «Шинник» – «Спартак-2»: ярославская полиция вооружилась несмываемой краской

    «Шинник» – «Спартак-2»: ярославская полиция вооружилась несмываемой краской

    Как сообщает фанатское движение московского «Спартака-2», перед понедельничным матчем команды против местного «Шинника» в рамках ФНЛ ярославская полиция пошла на «ноу-хау». В водометы, которые обязаны быть на арене в целях безопасности, заправили не воду, как это делается обычно, а несмываемую краску. Избавиться от нее можно будет только с помощью специальных средств.
    По всей видимости, правоохранительные органы Ярославля видят в матче определенную угрозу, так как задействуют нам нем 1500 человек личного состава, в том числе ОМОНовцев, а за несколько дней до игры были проведены учения.

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    Источник: Twitter

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    20.07.2015 18:24
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    Комментарии (72)
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    Ichkeria
    1437415048
    Пейнтбол!
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    Zivs
    1437415575
    Замучается по искам о нанесении ущерба отбиваться.
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    salaga
    1437416372
    Надо зелёнкой заправить.
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    RIR68
    1437418129
    лучше авнокачки пусть подгонят.
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    a3r3v3
    1437418687
    ярославская полиция вооружилась несмываемой краской,кисточками и раскрасками!
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    bosun
    1437421847
    Со свиньями нельзя иначе.
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    ххомов_пидор
    1437431667
    менты совсем ох*уели
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    alessios1990
    1437447378
    Потому что они уже знают, на что способны болельщики красно-белых! Несколько лет назад Фратрия отличилась со знаком минус в Ярославле(
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    Jum13
    1437496015
    Все верно - свиных рабов клеймить надо. Чтоб этих животных за версту видать было )))
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    ologreds
    1694997580
    numo436180
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