«Шинник» – «Спартак-2»: ярославская полиция вооружилась несмываемой краской

Как сообщает фанатское движение московского «Спартака-2», перед понедельничным матчем команды против местного «Шинника» в рамках ФНЛ ярославская полиция пошла на «ноу-хау». В водометы, которые обязаны быть на арене в целях безопасности, заправили не воду, как это делается обычно, а несмываемую краску. Избавиться от нее можно будет только с помощью специальных средств.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: По всей видимости, правоохранительные органы Ярославля видят в матче определенную угрозу, так как задействуют нам нем 1500 человек личного состава, в том числе ОМОНовцев, а за несколько дней до игры были проведены учения.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!