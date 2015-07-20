Аршавин: «Буду стараться обыграть «Зенит»

Новоиспеченный футболист краснодарской «Кубани» Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу нового витка своей карьеры.
«Я буду пытаться играть на хорошем уровне. На Кубани любят футбол. Посредником в моем переходе был дядя. Он свел меня с главным тренером, с которым у нас случился обстоятельный разговор. Я поделился своим видением футбола, но дал понять, что в тренерскую кухню лезть не собираюсь. Мы оба хотели, чтобы трансфер произошел как можно скорее. Однако переход по некоторым причинам затягивался. Мне хочется играть в «Кубани» на любом из краев, но они заняты русскими игроками. Из-за лимита наставнику придется собирать кубок Рубика. Игры с «Зенитом»? Сложнее придется на «Петровском», так как никогда не мог себя там представить не в сине-бело-голубой форме. Но такова жизнь. Буду стараться обыграть команду Андре Виллаш-Боаша», – заявил бывший полузащитник сборной России.
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