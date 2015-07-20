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    Аршавин: «Буду стараться обыграть «Зенит»

    Новоиспеченный футболист краснодарской «Кубани» Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу нового витка своей карьеры.
    «Я буду пытаться играть на хорошем уровне. На Кубани любят футбол. Посредником в моем переходе был дядя. Он свел меня с главным тренером, с которым у нас случился обстоятельный разговор. Я поделился своим видением футбола, но дал понять, что в тренерскую кухню лезть не собираюсь. Мы оба хотели, чтобы трансфер произошел как можно скорее. Однако переход по некоторым причинам затягивался. Мне хочется играть в «Кубани» на любом из краев, но они заняты русскими игроками. Из-за лимита наставнику придется собирать кубок Рубика. Игры с «Зенитом»? Сложнее придется на «Петровском», так как никогда не мог себя там представить не в сине-бело-голубой форме. Но такова жизнь. Буду стараться обыграть команду Андре Виллаш-Боаша», – заявил бывший полузащитник сборной России.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    20.07.2015 17:23
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    Комментарии (68)
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    lawr19730
    1437421533
    Типа мститель)))Давай Андрюха)))
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    Lucius Vorenus
    1437422430
    это он верно сказал команду вилаш боаша! НЕ ЗЕНИТ! каким мы его ещё помним!с питерскими футболистами.
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    gracie
    1437425769
    Зенит перекраивают по лекалам консультанта по статистике у Мауриньо .У АВБ после Порто, ни в Челси, ни в Тоттенхеме не срослось и АВБ попёрли, из АПЛ за плохой климат в команде и отриц. результаты.Пора ему возвращаться к работе у Мауриньо... В качестве помошника по статистике.
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    ххомов_пидор
    1437432028
    зинит го*вно, е*бать зинит е*бать
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    STELLS2015
    1437433970
    Аршавин был да где он сейчас. А когда то ведь был.
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    3eмлянин
    1437445213
    Успехов :~))
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    alessios1990
    1437447299
    Вряд ли у него это получится сделать в одиночку) Все таки Андрей Сергеевич уже не тот, что был раньше! Кубань может обыграть Зенит, если проведет свой лучший матч в сезоне.
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    Шуnя771
    1437544474
    В \"черную\" таблицу\" вам уже баранку нарисовали...
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    kamelot
    1437578848
    Мал клоп, а вонюч.
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    ologreds
    1694997580
    numo436174
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