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    Кержаков сегодня может дебютировать в ФНЛ

    Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявлен за вторую команду клуба, которая выступает в ФНЛ. Дебютировать под руководством Владислава Радимова вратарь может уже в понедельник в поединке против «Тосно». Отметим, что нахождение в заявке «Зенита-2» никоим образом не помешает Кержакову участвовать в матчах РФПЛ.
    В минувшем сезоне футболист защищал цвета «Анжи».

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    Источник: Sportbox.ru

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    20.07.2015 16:11
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    Комментарии (40)
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    mat73
    1437405266
    Называется перешел из Анжи в Зенит, чтобы играть в Премьере, а оказался опять в ФНЛ!
    Ответить
    Амба Нагорск
    1437407517
    Из интервью будущего чиновника РФПЛ А.Кержакова: «Подписывал платежные поручения задним числом, один раз подписал несколько пустых бланков» в рамках расследования хищения у футболиста 320 млн рублей предпринимателем Михаилом Суриным.
    Ответить
    LAKZ
    1437410538
    мда..удачи ему
    Ответить
    112910415
    1437413612
    даёшь!
    Ответить
    tamerlan71
    1437414310
    МИША, ДАВАЙ ОБРАТНО!
    Ответить
    pashkov-vitaly2011
    1437416770
    Ничего себе на повышеньице сходил!
    Ответить
    Зенит это Халк
    1437417836
    Ни один игрок не закончил в Зените свою карьеру нормально !
    Ответить
    Федырыч
    1437420451
    Поменял Кержакоы часы на трусы. РФПЛ на ФНЛ.
    Ответить
    забайкальский армеец
    1437534415
    И стоило менять команды?
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    ologreds
    1694997582
    numo436168
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