Кержаков сегодня может дебютировать в ФНЛ

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявлен за вторую команду клуба, которая выступает в ФНЛ. Дебютировать под руководством Владислава Радимова вратарь может уже в понедельник в поединке против «Тосно». Отметим, что нахождение в заявке «Зенита-2» никоим образом не помешает Кержакову участвовать в матчах РФПЛ.





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