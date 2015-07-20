Коноплянка: «Хочу, чтобы «Севилья» выиграла все турниры»

Представленный в понедельник в качества новичка испанской «Севильи» Евгений Коноплянка прокомментировал свой трансфер.
«У меня было много предложений. Мне нравится игровой стиль «Севильи», поэтому и сделал выбор в пользу нее. Я в городе всего два дня, но мне все нравится. Следующим трофеем моего нового клуба должен стать Кубок европейских чемпионов. Мне же хочется, чтоб мы выиграли все турниры. Я уже в порядке, готов тренироваться и работать. И в ближайшее время планирую начать учить испанский язык», – заявил полузащитник.
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