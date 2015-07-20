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    Коноплянка: «Хочу, чтобы «Севилья» выиграла все турниры»

    Представленный в понедельник в качества новичка испанской «Севильи» Евгений Коноплянка прокомментировал свой трансфер.
    «У меня было много предложений. Мне нравится игровой стиль «Севильи», поэтому и сделал выбор в пользу нее. Я в городе всего два дня, но мне все нравится. Следующим трофеем моего нового клуба должен стать Кубок европейских чемпионов. Мне же хочется, чтоб мы выиграли все турниры. Я уже в порядке, готов тренироваться и работать. И в ближайшее время планирую начать учить испанский язык», – заявил полузащитник.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    20.07.2015 15:21
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    Комментарии (119)
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    112910415
    1437412480
    смелость города берёт!
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    ЛиверпулькинГлор
    1437413594
    Прихуевший укроп
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    SanitarForest
    1437420752
    ловите наркомана!
    Ответить
    AlexBerg
    1437421130
    Конечно, чтобы выиграть Лигу, надо продавать основных игроков Не в тот клуб ты попал тогда
    Ответить
    ZeuSS
    1437421927
    Корректировать надо свою игру под игру Севильи,Удачи Жека
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437422522
    всё правильно
    Ответить
    kkomov
    1437423241
    никому не нужен - хоть туда взяли попрошайку из 404-й.
    Ответить
    Pleafant
    1437425017
    Стиль Севильи многим нравится,но ,боюсь,что Коноплянке придётся наслаждаться этим стилем с банки.
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    Real_M_AC_Roma
    1437459846
    читаю комменти и там много зависти)) мде..
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    ologreds
    1694997582
    numo436163
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