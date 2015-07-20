«Ювентус» начал переговоры по Сандро

Итальянский «Ювентус» поставил перед собой цель приобрести защитника португальского «Порту» Алекса Сандро. «Старая синьора» уже начала переговорный процесс с «драконами», в результата которого туринцы готовы выплатить за трансфер 15 миллионов евро. Хотя в контракте бразильца есть прописанная сумма отступных, которая более чем в три раза выше.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Сандро выступает в Порту с 2011-го года.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!