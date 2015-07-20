Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Ювентус» начал переговоры по Сандро

    Итальянский «Ювентус» поставил перед собой цель приобрести защитника португальского «Порту» Алекса Сандро. «Старая синьора» уже начала переговорный процесс с «драконами», в результата которого туринцы готовы выплатить за трансфер 15 миллионов евро. Хотя в контракте бразильца есть прописанная сумма отступных, которая более чем в три раза выше.
    Сандро выступает в Порту с 2011-го года.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии (21)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dimagas1
    1437394218
    А где новость про Бентеке и Ливерпуль? Новая трансферная сенсация вроде как)))
    Ответить
    A n d r e i
    1437394716
    Толково на фланге смотрится. За 15 его не отдадут. Это же Порту. Они за такие деньги таких игроков не продают. 25 минимум затребуют.
    Ответить
    Juventus 32
    1437397750
    Если за 15 возьмут - будет ещё одна победа Мароты
    Ответить
    Mara
    1437398140
    У него год по контракту остался, не продадут сейчас, летом уйдет даром.
    Ответить
    Juventus21
    1437398752
    Порту переподпишет контракт с Сандро и продаст его в Реал или Сити
    Ответить
    Dark_Soul
    1437400801
    У него контракт через год заканчивается, так что все справедливо.
    Ответить
    Die Roten
    1437404451
    за 15 драконы никого не продают.))хотя может у юве получиться.
    Ответить
    wecunu
    1437405784
    Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma
    Ответить
    Arhive
    1437408440
    впереди еще много таких Сандро. не хотел бы видеть бразильцев в Юве.
    Ответить
    ologreds
    1694997582
    numo436161
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+