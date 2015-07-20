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    • Видеотрансляция матча «Амкар» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Амкар» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

    Сегодня 1-ый тур российской Премьер-лиги завершится двумя матчами, первый из которых будет сыгран в Перми, где «Амкар» примет «Краснодар». Начало встречи – в 17:00 (мск).

    «Бомбардир.ру» предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Краснодар». Комментатор – Андрей Ковалев. Присоединяйтесь!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 14:06
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    Комментарии (15)
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    Fanat_United
    1437378225
    Зачем платить, если есть сопкаст и торрент, развод для лохов
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    shs13
    1437378907
    надо же было по экспериментировать. По экспериментировал на 140 р. Свое мнение у меня теперь сложилось. В оконцовке смотрел как обычно бесплатно.
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    dante_voorhees
    1437391342
    ды вы надоели со своими видеозаписями, мы поняли что есть у вас трансляция, хватит одно и тоже выкладывать «Бомбардир.ру» начинает тестировать новый дизайн Внимание: мы переезжаем на новый домен! Внимание: мы переезжаем на новый домен! Подписывайтесь на «Бомбардир» в соцсетях: Вконтакте, Facebook и Twitter! Видеотрансляция матча Может хватит их на главную новость кидать а то про футбол совсем забыли не вижу новостей новых там, мы уже хорошо поняли и знаем о вашей новой странице и а том что переходите на новый сайт
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    waren61rus
    1437391806
    Бред.. Только недалёкие платить будут!
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    Evgenii333
    1437391912
    Зачем платить
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    FanatSerj
    1437394639
    Т.е это место где ссылки на сопку выкладывать можно? ))
    Ответить
    REDAT
    1437398277
    Удачи наш \"Краснодар\"!!!!!!!!!!!!
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    GANIBAL_FOREVER
    1437404661
    Не вижу смысла платить за просмотр,если весь инет забит ссылками на сопки и торрент-тв даже в hd.
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    wecunu
    1437405611
    Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma
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    ologreds
    1694997584
    numo436135
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