Видеотрансляция матча «Амкар» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

Сегодня 1-ый тур российской Премьер-лиги завершится двумя матчами, первый из которых будет сыгран в Перми, где «Амкар» примет «Краснодар». Начало встречи – в 17:00 (мск).

«Бомбардир.ру» предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча , выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.