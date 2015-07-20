Тиаго Алькантара: «Из-за травмы колена я потерял почти год»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара посетовал на то, что дважды получал травму колена и надолго выбывал из строя.





«До сих пор мне приходилось в «Баварии» нелегко из-за травмы колена. Я потерял почти год. Поэтому сейчас у меня такое впечатление, будто предстоящий сезон будет для меня вторым в составе «Баварии». Однако сейчас я вновь в стопроцентном состоянии, и у меня много целей», — приводит слова Алькантары официальный сайт «Баварии».





Напомним, что испанец перешел из «Барселоны» в стан мюнхенцев перед стартом сезона-2013/14.



