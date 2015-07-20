Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Тиаго Алькантара: «Из-за травмы колена я потерял почти год»

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара посетовал на то, что дважды получал травму колена и надолго выбывал из строя.


    «До сих пор мне приходилось в «Баварии» нелегко из-за травмы колена. Я потерял почти год. Поэтому сейчас у меня такое впечатление, будто предстоящий сезон будет для меня вторым в составе «Баварии». Однако сейчас я вновь в стопроцентном состоянии, и у меня много целей», — приводит слова Алькантары официальный сайт «Баварии».

    Напомним, что испанец перешел из «Барселоны» в стан мюнхенцев перед стартом сезона-2013/14.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Triem
    1437375221
    Надеюсь теперь обойдется без травм!
    Ответить
    cska plus
    1437375949
    здоровья желаю и игры без травм!
    Ответить
    sir_Alex
    1437377539
    Здоровья в будущем
    Ответить
    neomessi
    1437381146
    Очень талантливый игрок, но из-за травм он потерял много времени и не смог показать ту игру которую хочет Пеп.
    Ответить
    Die Roten
    1437386042
    интересно.что он потерял в 2 полуфиналах с барсой.что сыграл так паршиво.
    Ответить
    Леон1979
    1437387104
    понимаю на все 100, аналогичная проблема
    Ответить
    Сливки общества
    1437405714
    Здоровья. Прибавляй в игре и показывай свой талант.
    Ответить
    ZeuSS
    1437418648
    Удачи,еще полностью не розкрылся
    Ответить
    ologreds
    1694997584
    numo436129
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+