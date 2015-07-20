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    • Экдаль: «Мне хотелось играть именно в Бундеслиге, потому что это лучший чемпионат в мире»

    Экдаль: «Мне хотелось играть именно в Бундеслиге, потому что это лучший чемпионат в мире»

    Полузащитник «Гамбурга» Альбин Экдаль прокомментировал свой переход в немецкий клуб из «Кальяри», который получил за хавбека 4,5 миллиона евро.


    «Я очень счастлив быть в «Гамбурге», – приводит Tmw слова Экдаля. – Мне хотелось играть именно в Бундеслиге, потому что это лучший чемпионат в мире. Тут великолепные стадионы и отличные болельщики. У меня были и другие предложения, но мне хотелось именно этого».

    В минувшем сезоне футболист сборной Швеции провел за клуб 34 матча, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 09:00
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    Комментарии (15)
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    George-CFC
    1437373125
    Парень, видимо, даже не подозревает о существовании таких стран как Испания и Англия.
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    Italianec93
    1437374778
    Упал чтоле
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    Triem
    1437375341
    Верно говорит)!
    Ответить
    cska plus
    1437376114
    всё-таки лучший чемпионат, английский!
    Ответить
    Planet Georgia
    1437379036
    Были бы ещё конкуренты Баварии вообще было бы отлично!
    Ответить
    sir_Alex
    1437380538
    Тогда удачи!
    Ответить
    Die Roten
    1437385925
    удачи в гамбурге
    Ответить
    This is HSV
    1437408260
    Добро пожаловать!
    Ответить
    ZeuSS
    1437418318
    Интересно за какие 4.5 миллиона евро если на трансфер Холтби потратили 6 миллионов,а руководство говорило что на трансферы выделят только 10 миллионов,или это данные не точные,или нашли нового спонсора
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    ologreds
    1694997584
    numo436126
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