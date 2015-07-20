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    • Габбиадини: «Сарри очень трепетно относиться к малейшим деталям»

    Габбиадини: «Сарри очень трепетно относиться к малейшим деталям»

    Полузащитник «Наполи» Маноло Габбиадини подчеркнул, что новый главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри придает большое значение мельчайших деталям игрового процесса.

    «Сарри очень трепетно относиться к малейшим деталям, – приводит Tmw слова Габбьядини. – В Серии А любая мелочь чрезвычайно важна. При схеме «4-3-1-2» тренер пробует меня на позиции нападающего, а при расстановке «4-3-3» – как центрального форварда или крайнего правого. Лично мне первый вариант подходит больше. Наши соперники серьезно усиливаются, но и у нас боеспособный коллектив. Чемпионат обещает быть жарким».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 08:45
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    Комментарии (8)
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    vrossiinetfutbola
    1437371612
    Ерофеев Андрей, в данном конкретном случае \"относится\" пишется без мягкого знака. Учите русский, редактор)
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    Cristiano Ronaldo07
    1437372220
    Редактор!ошибочку-то хоть исправьте!:)
    Ответить
    sir_Alex
    1437380422
    Молодец Сарри
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    Die Roten
    1437390522
    посмотрим еще.
    Ответить
    Juventus21
    1437399357
    В новом сезоне Маноло может показать более серьёзные результаты.
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    AC M1lan
    1437469891
    \"относиться\"? Автор, в заголовке ошибка
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    ologreds
    1694997584
    numo436124
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