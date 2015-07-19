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    Лаказетт: «Готов к новому сезону в составе «Лиона».

    Форвард Александр Лаказетт готов провести еще один сезон в составе «Лиона». Французский клуб пока не получил по Лаказетту ни одного конкретного предложения.

    «Разговоры о моем будущем не мешают мне работать. Я сосредоточен на «Лионе», а не на чем-то другом. Уже говорил и тренеру, и президенту клуба, что готов провести сезон здесь, что вижу себя в этой команде» – рассказал Лаказетт.

    Ранее сообщалось, что «Лион» решил сохранить Лаказетта еще на год.

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    Источник: Football

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    19.07.2015 17:54
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    Комментарии (42)
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    darkhan1968
    1437318303
    красавчик
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    barbilona
    1437318790
    МЫ ШТЕМ ТЕПЯ У НАС В КЛУПЕ ВМСЕСТЕ С КАРОЛЕМ ФУТБОЛА БУТИТЕ МНОГО МИЧЕЙ ЗАБЕВАТЬ
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    Red_team
    1437319216
    В МЮ бы его, Отаманди и Лаказетта взять и ТО МЮ можно закрывать
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    dimagas1
    1437319363
    Из всех кто сможет его купить только МЮ нуждается в нападающих.
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    sir_Alex
    1437320604
    Молодец Саня
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    nahan
    1437323560
    Как рьяно рекламировать его, а конкретики нет.
    Ответить
    alessios1990
    1437367808
    Скорее всего этим летом Александр никуда не уйдет из Лиона. Он вроде не раз говорил, что хотел бы еще поиграть за Олимпик в ЛЧ) А вот в следующем году кто его знает! Ему бы больше подошла АПЛ конечно)
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    ologreds
    1694997586
    numo436083
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