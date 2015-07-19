Лаказетт: «Готов к новому сезону в составе «Лиона».

Форвард Александр Лаказетт готов провести еще один сезон в составе «Лиона». Французский клуб пока не получил по Лаказетту ни одного конкретного предложения.



«Разговоры о моем будущем не мешают мне работать. Я сосредоточен на «Лионе», а не на чем-то другом. Уже говорил и тренеру, и президенту клуба, что готов провести сезон здесь, что вижу себя в этой команде» – рассказал Лаказетт.



Ранее сообщалось, что «Лион» решил сохранить Лаказетта еще на год.



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