«Рома» хочет приобрести Шмельцера

"Рома» находится в поисках защитника, способного усилить левый фланг обороны. В качестве главного кандидата на эту позицию римляне рассматривают Марселя Шмельцера.



Контракт Шмельцера с дортмундской «Боруссией» рассчитан еще на год. Однако уже сейчас он может покинуть команду всего за 6 миллионов евро.



В составе «Боруссии» Шмельцер дважды выигрывал Бундеслигу, Кубок Германии и доходил до финала Лиги чемпионов.



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