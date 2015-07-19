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    «Рома» хочет приобрести Шмельцера

    "Рома» находится в поисках защитника, способного усилить левый фланг обороны. В качестве главного кандидата на эту позицию римляне рассматривают Марселя Шмельцера.

    Контракт Шмельцера с дортмундской «Боруссией» рассчитан еще на год. Однако уже сейчас он может покинуть команду всего за 6 миллионов евро.

    В составе «Боруссии» Шмельцер дважды выигрывал Бундеслигу, Кубок Германии и доходил до финала Лиги чемпионов.

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    Источник: Football

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    19.07.2015 17:47
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    Комментарии (16)
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    Juventus 32
    1437322212
    Надо брать
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    nahan
    1437323458
    Вряд ли согласится перейти в Серию А.
    Ответить
    sir_Alex
    1437325969
    Как вариант
    Ответить
    alboro
    1437326188
    посмотрим
    Ответить
    alboro
    1437329766
    бред
    Ответить
    alboro
    1437330200
    Посмотрим
    Ответить
    89388900185
    1437331182
    НЕ ПЕРЕДЕТ ОН В РИМ
    Ответить
    Die Roten
    1437385803
    а что хочет шмельцер.
    Ответить
    Juventus21
    1437399768
    Рома только выиграет от этого трансфера
    Ответить
    ologreds
    1694997586
    numo436082
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