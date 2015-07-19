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    • Иванов: «Вопрос по главному тренеру сборной России остается открытым»

    Иванов: «Вопрос по главному тренеру сборной России остается открытым»

    Руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов рассказал о том, как обстоят дела с поиском нового главного тренера сборной России.

    «Что касается тренера сборной России по футболу, то вопрос открытый. Часто упоминается кандидатура Леонида Слуцкого. Я вчера с ним беседовал, насколько я знаю, официальных переговоров не было. Совместительства в контракте Слуцкого с ЦСКА не предусмотрено, это точно. Про желание лучше спросить у самого Слуцкого», – сказал Иванов журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 14:53
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    Комментарии (55)
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    Bobus
    1437323993
    Таких орлов тренер только испортит. Сами на поле разберутся что к чему
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    diktor
    1437325908
    Карпина-без вариантов.
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    Барри
    1437326572
    Сидит Мутко с пилой и думает кому же вторую ручку в руки сунуть
    Ответить
    киэнджин
    1437326905
    сЛУТСКИЙ КТО Ж ЕЩЕ
    Ответить
    112910415
    1437329545
    закрывайте
    Ответить
    fanros
    1437339082
    А почему бы не попробовать Семака?
    Ответить
    Asper
    1437351076
    Бердыев, Семак, Хомуха
    Ответить
    Denfard
    1437539422
    А я бы бы хотел что бы этот коллектив Хомухи не распался пусть они играют в ПФЛ но этим составом не разбирайте их по командам пусть набираются опыта и потихоньку закаляются во взрослой среде это будет хорошие технические возможности для молодого талантливого поколения им сейчас результаты не нужны им нужно взаимодействие и понимание во всех участках футбольного поля и это будет ПРАВИЛЬНО
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    Насмешник
    1437752031
    На самом деле Иванов ответил: ВВП еще не определился. А то, что вы прочитали, придумали журналисты, чтобы завуалировать процесс выбора главного тренера.
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    ologreds
    1694997588
    numo436076
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