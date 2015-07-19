Иванов: «Вопрос по главному тренеру сборной России остается открытым»

Руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов рассказал о том, как обстоят дела с поиском нового главного тренера сборной России.



«Что касается тренера сборной России по футболу, то вопрос открытый. Часто упоминается кандидатура Леонида Слуцкого. Я вчера с ним беседовал, насколько я знаю, официальных переговоров не было. Совместительства в контракте Слуцкого с ЦСКА не предусмотрено, это точно. Про желание лучше спросить у самого Слуцкого», – сказал Иванов журналистам.



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