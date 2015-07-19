«Трабзонспор» рассчитывает приобрести Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски по-прежнему находится в сфере интересов «Трабзонспора». Турецкий клуб изъявляет желание приобрести 28-летнего игрока за 2,5 млн евро.
«Трабзонспор» был готов оформить трансфер ещe около полугода назад, но москвичи запросили за игрока 4 млн евро. Если «Спартак» примет нынешнее предложение клуба, то Таски, вероятнее всего, продолжит карьеру в Турции.
Таски перешeл в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта». В прошлом сезоне защитник провeл 22 матча в чемпионате России и забил один гол. В дебютном матче сезона 2015-16 Таски вышел в основном составе в матче против «Уфы» и отметился забитым мячом.
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