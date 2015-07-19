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    «Трабзонспор» рассчитывает приобрести Таски

    Защитник «Спартака» Сердар Таски по-прежнему находится в сфере интересов «Трабзонспора». Турецкий клуб изъявляет желание приобрести 28-летнего игрока за 2,5 млн евро.

    «Трабзонспор» был готов оформить трансфер ещe около полугода назад, но москвичи запросили за игрока 4 млн евро. Если «Спартак» примет нынешнее предложение клуба, то Таски, вероятнее всего, продолжит карьеру в Турции.
    Таски перешeл в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта». В прошлом сезоне защитник провeл 22 матча в чемпионате России и забил один гол. В дебютном матче сезона 2015-16 Таски вышел в основном составе в матче против «Уфы» и отметился забитым мячом.

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    Источник: fanatik.com.tr

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    19.07.2015 12:03
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    Комментарии (31)
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    eaguar
    1437303683
    Может быть останется .
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    ДАонизПОЛЕНА
    1437305177
    ТАЩИ еще бы мог мринести пользу только Штутгарту
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    Z v e r o b o y
    1437311659
    хорошо
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    alessios1990
    1437312684
    А вернется ли он на свою малую родину, то есть в Турцию? Все зависит от желание самого игрока и той суммы, которая устроит Спартак) Аленичев вроде как говорил, что рассчитывает на Таски в наступившем сезоне.
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    Igrov
    1437319136
    Утка.
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    nahan
    1437321777
    Тоскуют по Таски...
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    diktor
    1437335991
    Продайте-а Дьякова возмите.
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    ufos73
    1437377706
    Нужен еще один КАЧЕСТВЕНЫЙ ЦЗ и если найдется то Таски лучше продать
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    slavа0508
    1437441179
    Московский «Спартак» готовит предложение по нападающему «Атлетико Минейро» Карлосу Карвалью. — В ближайшие дни «Спартак» сделает серьезное предложение по Карлосу, — сказал агент футболиста Жорже Машаду. Руководство бразильского клуба уже договорилось с красно-белыми о покупке 50 процентов прав на принадлежащего москвичам полузащитника Рафаэла Кариоку, переговоры должны быть завершены в начале этой недели. В нынешнем сезоне бразильской серии А Карвалью, которым также интересуется донецкий «Шахтер», провел 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Всего во взрослом футболе бразилец провел 65 матчей, отметившись 15 голами.
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