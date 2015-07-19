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    «Милан» и «Интер» могут обменяться футболистами

    «Милан» и «Интер» могут обменяться игроками. Как сообщает Tuttosport, «россонери» заинтересованы в аренде полузащитника «нерадзурри» Фреди Гуарина. По данным источника, взамен «Милан» готов отдать в аренду вингера Алессио Черчи.

    Стороны в ближайшее время проведут переговоры. Главный тренер «Интера» Роберто Манчини хочет подписать Черчи, но при этом отпускать Гуарина в «Интере» не хотят.
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    Источник: Tuttosport

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    19.07.2015 11:38
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    Комментарии (43)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alessios1990
    1437312519
    Черчи ни в коем случае нельзя отдавать Интеру! Это будет ошибкой, если россонери его обменяют на Фреди Гуарина. Алессио игрок вообщем то неплохой)
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    dimagas1
    1437312617
    Замена такая странная)))
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    вангог
    1437318835
    Как бы вас с Погбами да Видалями не развели, а то опять будете в серииБ барахкатся.
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    nahan
    1437319764
    Черви пусть забирают, а Гуанина нужно брать.
    Ответить
    Мишель Каппель
    1437321662
    Милан выиграет от этого обмена.
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    Zen-Aky
    1437324550
    Не нужен Черчи пусть остается в Милане. Гуарин в 100 раз лучше Алессио который весь сезон просидел на скамейки запасных то в Мадриде что в Милане. Надеюсь этого обмена не произойдет.
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    Karakas
    1437329617
    Гуарин крут
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    89388900185
    1437331006
    ТРЕНЕРУ ВИДНЕЕ.............
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    95-shishani-95
    1437353932
    Посмотрим... Удачи Милану!
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    ologreds
    1694997588
    numo436066
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