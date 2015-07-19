«Милан» и «Интер» могут обменяться футболистами

«Милан» и «Интер» могут обменяться игроками. Как сообщает Tuttosport, «россонери» заинтересованы в аренде полузащитника «нерадзурри» Фреди Гуарина. По данным источника, взамен «Милан» готов отдать в аренду вингера Алессио Черчи.

Стороны в ближайшее время проведут переговоры. Главный тренер «Интера» Роберто Манчини хочет подписать Черчи, но при этом отпускать Гуарина в «Интере» не хотят.