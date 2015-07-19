Ферреро: «Сампдория» может платить Балотелли 1 млн евро»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро рассказал, что его клуб заинтересован в переходе нападающего «Ливерпуля» Марио Балотелли. Однако, словам Ферреро, в «Сампдории» форвард будет получать гораздо меньше.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Балотелли — отличный футболист. В „Сампдории“ у него будет шанс перезагрузить карьеру под гораздо меньшим давлением. Но я слышал, что сейчас Марио зарабатывает 10 млн евро, а у нас ему придeтся довольствоваться 1 млн. «Сампдории» нужны ещe два игрока, после этого работа на трансферном рынке для нас закончится», — цитирует Ферреро Goal.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.