Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Ферреро: «Сампдория» может платить Балотелли 1 млн евро»

    Президент «Сампдории» Массимо Ферреро рассказал, что его клуб заинтересован в переходе нападающего «Ливерпуля» Марио Балотелли. Однако, словам Ферреро, в «Сампдории» форвард будет получать гораздо меньше.

    «Балотелли — отличный футболист. В „Сампдории“ у него будет шанс перезагрузить карьеру под гораздо меньшим давлением. Но я слышал, что сейчас Марио зарабатывает 10 млн евро, а у нас ему придeтся довольствоваться 1 млн. «Сампдории» нужны ещe два игрока, после этого работа на трансферном рынке для нас закончится», — цитирует Ферреро Goal.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии (31)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alessios1990
    1437312348
    Сэм Это-о ушел и возможно пожалует сам Марио Балотелли в генуэский клуб! Видимо, с уходом камерунца в Сампдории нужен человек, который будет всех веселить) 1 млн евро? Не, СуперМарио себя не на по-мойке нашел.
    Ответить
    ManUtd4
    1437315632
    Своей зарплаты он не стоит. А вот 1 млн и Сампдория как раз для него.
    Ответить
    roman230582
    1437317612
    Ему и в Ливерпуле неплохо похоже
    Ответить
    alboro
    1437317711
    ок
    Ответить
    nahan
    1437318244
    На понижение зарплаты Марио вряд ли пойдёт.
    Ответить
    leo-leon
    1437320390
    ахахааххаахаха он колбасу будит доить до последнего дня контракта
    Ответить
    alboro
    1437322575
    Неожиданно
    Ответить
    ONLY_FCSM
    1437324064
    Он больше и не заслуживает
    Ответить
    Шмавон
    1437325728
    норм сума ее еще заработать нужно, а у Марио это плохо получается пока.
    Ответить
    ologreds
    1694997588
    numo436064
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+