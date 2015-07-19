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    «Милан» рассматривает возможность приобретения Гарая

    Центральный защитник «Зенита» Эсекьэль Гарай попал в сферу интересов «Милана».Итальянский клуб рассматривает возможность приобретения 28-летнего игрока сборной Аргентины на случай срыва трансфера защитника «Ромы» Алессио Романьоли.

    Отмечается, что если Гарай перейдет в «Милан», то он не будет считаться в серии А легионером, поскольку обладает не только аргентинским, но и испанским гражданством.
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    Источник: Gazzetta.gr

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    19.07.2015 09:45
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    Комментарии (39)
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    rubinovyi2
    1437298403
    Что-то Милан,только все рассматривает.
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    JediOne
    1437298453
    Написано в статье \" Он не будет считаться в серии А легионером, поскольку обладает не только аргентинским, но и испанским гражданством\" )))))) Ок, а причем тут Испанский?
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    sir_Alex
    1437300579
    Денег не хватит на выкуп из газпромовского плена
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    ULTRASteam
    1437303319
    Милан или будет хорошо платить или каждый трансфер будет срываться )))
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    Lucius Vorenus
    1437309768
    правильно! надо продать
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1437311976
    хорошо
    Ответить
    gabba
    1437313853
    Опять клянчить будут, предлагая 2-3 млн.
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    GoldPlayFIFARus9
    1437316784
    Ага,щас.Губёшку закатайте.Середняк захотел лучшего ЦЗ в мире,хохма...Гарй пришёл титулы выигрывать,а не за бабки играть в середняке
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    nahan
    1437316954
    Вряд ли Зенит захочет расстаться с Гараем.
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    ologreds
    1694997588
    numo436058
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