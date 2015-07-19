«Милан» рассматривает возможность приобретения Гарая

Центральный защитник «Зенита» Эсекьэль Гарай попал в сферу интересов «Милана».Итальянский клуб рассматривает возможность приобретения 28-летнего игрока сборной Аргентины на случай срыва трансфера защитника «Ромы» Алессио Романьоли.

Отмечается, что если Гарай перейдет в «Милан», то он не будет считаться в серии А легионером, поскольку обладает не только аргентинским, но и испанским гражданством.