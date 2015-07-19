Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Ярмоленко близок к переходу в «Сток Сити»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко близок к переходу в «Сток Сити». По информации Sunday Mirror сделка должна быть оформлена в ближайшее время, а сумма трансфера составит 13,5 млн фунтов стерлингов.

    Отметим, что ранее главный тренер англичан Марк Хьюз говорил о том, что клуб заинтересован в услугах 25-летнего футболиста, а сам украинец неоднократно заявлял о желании перебраться в более сильный чемпионат. В минувшем сезоне Ярмоленко был признан лучшим игроком УПЛ.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 09:29
    Рекомендуем
    Комментарии (90)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Den Bull
    1437308934
    Хорошо
    Ответить
    cvanza
    1437309728
    Не топ-клуб, но всё таки АПЛ
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1437312010
    хорошо
    Ответить
    nahan
    1437316841
    А мог бы оказаться в итальянской или испанской лигах, что было бы подходящим вариантом.
    Ответить
    bertoshas
    1437318652
    Давно пора!
    Ответить
    Viktor41
    1437321200
    Андрей не испортил бы игру и в МЮ и МС.
    Ответить
    64русс
    1437323519
    .
    Ответить
    112910415
    1437328930
    счастливчик!
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437338476
    круто!заслужил
    Ответить
    ologreds
    1694997588
    numo436057
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+