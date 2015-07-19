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    Кварцяный: «Нужно хотя бы Петю из Шепетовки»

    Главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный после матча 1-тура УПЛ с полтавской «Ворсклой» рассказал о кадровых проблемах команды. Напомним, встреча завершилась вничью 1:1, причем полтавчане забили ответный гол в заключительной десятиминитке матча.

    «Такую игру можно было бы выиграть, а потом достучаться до инвесторов, мол, помогите, чтобы кого-нибудь дозаявить. Бразильца бы какого-нибудь или ганца. Не знаю, может, Петю из Шепетовки. Но усилить команду надо», – сказал Кварцяный.

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    Источник: UA-Футбол

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    19.07.2015 08:58
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    Комментарии (64)
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    brooks
    1437299825
    Ещё один острый на язык после Гомулы) Весело там живётся на украине я посмотрю.
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    Ministri Krasnodar
    1437301650
    Юмор на уровне гудбоя.
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    KLINSI
    1437301810
    Почему не Васю из Хацапетовки?).
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    Z v e r o b o y
    1437312073
    хорошо
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    dimagas1
    1437312728
    Кварц -педагог по образованию...но мочит иногда такое что капец))))
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    pif57
    1437315859
    А вы набирайте футболистов, как мобилизуют ребят в ВСУ!
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    ДАША Д
    1437320064
    И так у всех украинских клубов.
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    Viktor41
    1437320388
    У Виталия с юмором все в порядке. Ему бы клуб по богаче. Он бы и ЛЧ выиграл.
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    VINTRA
    1437324220
    Петя: хочу в Барсилону
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    ologreds
    1694997588
    numo436054
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