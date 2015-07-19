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    ПСЖ оказался сильнее «Бенфики»

    В матче Международного кубка чемпионов в Торонто встречались французский ПСЖ и португальская «Бенфика». В упорном поединке победу праздновали парижане со счетом 3:2.

    «Бенфика»– ПСЖ – 2:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Огюстен ,29 1:1; – Талиска ,34; 2:1 – Жонас ,42; 2:2 – Лукас ,64; 2:3 – Динь ,79.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2015 06:48
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    Комментарии (14)
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    нечитайло
    1437279544
    Не хило рубились
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    cska plus
    1437283951
    поздравляю!
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    nickyist
    1437285046
    молодцы, французы. не сдались после первого тайма и заслужили победу.
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    FC_KAIRAT_KZ
    1437285972
    Лукас красава тащит
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    Juventus 32
    1437288491
    Огюстен, случайно не потомок Пьера-Огюстена Бомарше?
    Ответить
    sir_Alex
    1437290001
    Забойный матч
    Ответить
    Planet Georgia
    1437293281
    С победой парижан!
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    ologreds
    1694997589
    numo436043
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