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    Рахимов: «Я не за лимит, а за здоровую конкуренцию»

    Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов поделился своим мнением о лимите на легионеров в РФПЛ, который, напомним, с нового сезона работает с формулой «6+5».
    «Все эти лимиты — это все искусственное. А оно никогда не бывает вкусным и полезным. То же самое шараханья от «10+15» до «6+5». Я всегда за здоровую конкуренцию. Если российский игрок лучше иностранца, то, конечно, он и будет играть. Футболисту, который ставит перед собой задачу расти, не помеха никакой лимит и его отсутствие», – заявил специалист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2015 00:35
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska plus
    1437273021
    правильно думает Рахимов!
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    Levadia
    1437275245
    Всё верно сказал!И добавить нечего.
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    забайкальский армеец
    1437275504
    Правильно говорит Рахимов,но вот околофутбольные люди этого понять явно не желают.
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    CL2014
    1437276933
    Все абсолютно правильно сказал рахимов!
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    Rruma
    1437278231
    Появлились первые ласточки здравомыслия в отношении позорного лимита! Ура.
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    djon64
    1437281186
    Ключевое слово здесь \"Здоровая конкуренция\" если бы она действительно была тогда вопросов нет а так что получается просто не может молодой игрок(если он конечно ни Месси или Рональдо)конкурировать с более опытным игроком.А тренеру нужен сиюминутный результат и что он будет ставить молодого игрока?А тот не получая игровой практики как будет расти?И так получается замкнутый круг.А к этому ещё добавляется то что тренер может купить сколько ему угодно легионеров(а купить готового игрока всегда легче чем воспитать своего) и поставить их в любом количестве в состав и что где тут Здоровая конкуренция?Здесь просто конкуренция бюджетов клубов а не игроков.
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    sir_Alex
    1437290543
    А я – за полную отмену лимита!
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    mensk
    1437298393
    Конкуренция это хорошо, но бал правят деньги, поэтому и лимит.
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    Djazzz
    1437301826
    Лимит это полное г...но
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    ologreds
    1694997590
    numo436034
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