Рахимов: «Я не за лимит, а за здоровую конкуренцию»

Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов поделился своим мнением о лимите на легионеров в РФПЛ, который, напомним, с нового сезона работает с формулой «6+5».





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Все эти лимиты — это все искусственное. А оно никогда не бывает вкусным и полезным. То же самое шараханья от «10+15» до «6+5». Я всегда за здоровую конкуренцию. Если российский игрок лучше иностранца, то, конечно, он и будет играть. Футболисту, который ставит перед собой задачу расти, не помеха никакой лимит и его отсутствие», – заявил специалист.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!