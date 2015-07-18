Кроос: «От Бенитеса пока самые положительные впечатления»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером клуба Рафаэлем Бенитесом.
«Мои впечатления от испанца самые положительные. Он желает, чтобы в грядущем сезоне мы были сильными. С ним у нас хорошие шансы на трофеи. Задача у нас простая: выигрывать все соревнования, в которых участвуем. В прошлом году она не была выполнена. Теперь следует сделать шаг вперед и стать лучшими в Испании и Европе», – заявил немец.
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