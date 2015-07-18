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    Кроос: «От Бенитеса пока самые положительные впечатления»

    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером клуба Рафаэлем Бенитесом.
    «Мои впечатления от испанца самые положительные. Он желает, чтобы в грядущем сезоне мы были сильными. С ним у нас хорошие шансы на трофеи. Задача у нас простая: выигрывать все соревнования, в которых участвуем. В прошлом году она не была выполнена. Теперь следует сделать шаг вперед и стать лучшими в Испании и Европе», – заявил немец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 23:54
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    Комментарии (32)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Galaxy real way
    1437274281
    Удачи Реалу в новых целях. Уверен слова Крооса обязательно станут реальными!
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    alessios1990
    1437288722
    И это только начало, Тони! Надеюсь, что Рафа вернет футбольную корону Реалу в Испании) Хотя будет не легко.. Удачи тебе и королевскому клубу!
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    Ахад
    1437289615
    ключевое слово - \"пока\"
    Ответить
    sir_Alex
    1437290788
    Папа Карло забыт бесповоротно
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    nahan
    1437292705
    Не думаю, что Бенитес в Реале станет лучше Анчелотти или Моуриньо.
    Ответить
    Planet Georgia
    1437292975
    Удачи Рафа!
    Ответить
    Suares barca
    1437325402
    Тони оказывается хорошо умеет подлизиватся
    Ответить
    112910415
    1437327864
    обычно-то игроки ругают своего тренера..
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    ESPANOL
    1437376172
    Бенитес: Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету.
    Ответить
    ologreds
    1694997590
    numo436031
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