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    Моуриньо: «Погба — не наш вариант»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо ответил на слухи о том, что его команда может приобрести полузащитника итальянского «Ювентуса» Поля Погба.
    «Этим футболистом интересуются почти все, но есть вещи, которые мы можем сделать, а есть, которые не можем. Например, мне нравится Эйфелева башня, но у меня же нет возможности поставить ее в саду у себя. Думаю, мы сможем усилить «Челси» и без Погба. Хотя он один из лучших футболистов мира, и любую команду он усилит по определению. Но Поль — не наш вариант», – заметил португалец.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    18.07.2015 23:25
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    Комментарии (28)
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    Akatsuki72
    1437257634
    Тут не только завышенная цена, но и характер не сахарный. Есть вариант что он сольёт свой талант в санузел. Риск слишком велик, за такие деньги и ФФП не позволяет спокойно так рисковать.
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    cska plus
    1437273172
    пусть остаётся в Италии!
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    ЮЗИК
    1437277440
    Давно Маура не слышно было
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    Arhive
    1437283532
    конечно не ваш, Маур! ваш вариант это Фелайни.
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    alessios1990
    1437287845
    Очень кстати Маур пошутил про Эйфелеву башню! Красавец) Поль Погба вполне может остаться в Ювентусе на следующий сезоне, потому что мало кто рискнет предложить за него баснословные деньги.
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    sir_Alex
    1437290919
    Вообще не вариант
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    nahan
    1437292968
    Моуриньо по-крайней мере искренен.
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    starche
    1437317517
    Погба трудно придется в любой топовой команде, он плохо вписывается в игровой стиль команд.
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    RUSTY8
    1437368311
    хитрый мавр чует что погбушка всего лишь очередной балотелли
    Ответить
    ologreds
    1694997590
    numo436029
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