Мирзов подпишет контракт с «Тереком»

Бывший полузащитник московского «Торпедо» Резиуан Мирзов в самое ближайшее время подпишет контракт с грозненским «Тереком». Об этом поведал сам футболист.





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