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    Мирзов подпишет контракт с «Тереком»

    Бывший полузащитник московского «Торпедо» Резиуан Мирзов в самое ближайшее время подпишет контракт с грозненским «Тереком». Об этом поведал сам футболист.
    В прошлом сезоне РФПЛ, несмотря на вылет черно-белых, хавбек хорошо проявил себя и прослыл игроком уровня высшего российского дивизиона.

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    Источник: «Советский спорт»

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    18.07.2015 22:10
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    Комментарии (51)
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    tamerlan71
    1437255198
    Удачи парню, вроде толковый игрок.
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    Wolkobrat
    1437258207
    Мирзов как игрок мне нравиться, в Торпедо приглянулся, отличный фланговый! Удачи парню.
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    l1l1
    1437261456
    Очень хороший игрок
    Ответить
    cska plus
    1437273307
    трудяга!
    Ответить
    -Дигорец-
    1437279216
    Маладца земеля,удачи Резуану!
    Ответить
    alessios1990
    1437288887
    В прошлом сезоне играл у Валерия Петракова регулярно в Торпедо, да и вообще был одним из самых заметных игроков! Удачи новичку Терека в будущем)
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    sir_Alex
    1437291618
    Молодец тогда
    Ответить
    Согдиец
    1437459315
    Мирзова вместо Айссати или Пириса
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    JOZEPPO MILANSKY
    1437467917
    Бид...
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    ologreds
    1694997590
    numo436025
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