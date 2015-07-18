Билялетдинов: «Оборонительная тактика связана с кадровыми проблемами»

Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился комментарием по итогам встречи 1-го тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1).
«Без уверенности в себе такие матчи не выиграть, так что в себе еще многое предстоит преодолеть. Что касается тактики в пять защитников, то она обусловлена нашими кадровыми потерями. Травмирован Благо, а Карлос Эдуардо вышел полубольным. Отсюда и такие сочетания», – поведал специалист.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!