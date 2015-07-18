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    • Билялетдинов: «Оборонительная тактика связана с кадровыми проблемами»

    Билялетдинов: «Оборонительная тактика связана с кадровыми проблемами»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился комментарием по итогам встречи 1-го тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1).

    «Без уверенности в себе такие матчи не выиграть, так что в себе еще многое предстоит преодолеть. Что касается тактики в пять защитников, то она обусловлена нашими кадровыми потерями. Травмирован Благо, а Карлос Эдуардо вышел полубольным. Отсюда и такие сочетания», – поведал специалист.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    18.07.2015 20:56
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    Комментарии (25)
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    родом из СССР
    1437251775
    что за отмазки? 1 человек выбыл и сразу такая грандиозная смена тактики? а как вы в ЛЕ играть собираетесь?
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    ren888888
    1437264388
    Физрук давай до свиданья!
    Ответить
    забайкальский армеец
    1437277396
    Лукавит Ренатка,не умеет ставить правильно автобус Бердыева.И что бы смог сделать Эдуардо за три минуты до конца матча,явно опоздал с заменами.
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    alboro
    1437284232
    Трус
    Ответить
    FC_KAIRAT_KZ
    1437286179
    Тащит Билялетдинов
    Ответить
    SHMEL
    1437299722
    Ужасный автобус в штрафной,практически крепостная стена,но у нас нашелся свой таран.Я думал,что с уходом КББ тактика рубина изменится,оказалось ничего подобного.
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    перец1944
    1437301638
    Бессовесный,не можешь зачем брался,не в защите не в атаке,полный ноль.В принципе Слуцкому можно было заменить Акинфеева на нападающего.Стыдоба.
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    Павлюченко 13
    1437314291
    Рубин представил из себя печальное зрелище:( ЦСКА без проблем раскатали казанцев...
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    89170513876
    1437493732
    Рубин ,функционально еще не готов к чемпионату,видимо подготовку к сезону провалили.Проиграли из за неудачной замены Билялетдинова,Саярыч твоя вина в проигрыше команды.Проблемы не с кадрами а в голове Саярыча,квалификация тренера очень низкая.
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    ologreds
    1694997591
    numo436019
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