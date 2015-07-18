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    КДК рассмотрит удаление Фримпонга

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что его ведомство на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с удалением игрока «Уфы» Эммануэля Фримпонга в первом матче нового сезона РФПЛ против московского «Спартака» (2:2). Напомним, что ганец получил красную карточку от рефери Владимира Москалева за нецензурный жест в адрес фанатской трибуны красно-белых.
    Информацию об это инциденте затребовала ФИФА, которую должен предоставить РФС.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 20:41
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    Комментарии (109)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ABir
    1437277931
    Если крики были, то пусть вычислят кричавших и предъявят в ФИФА со всеми вытекающими последствиями. А если крики этому Фримпонгу послышались, то надо его дисквалифицировать пожизненно и выслать из страны, чтобы не позорил Россию перед мировым футбольным сообществом
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    Tushok
    1437279927
    карточку красную должны довать за нарушение в спорне там был игровой момент желтой не пахло а показать фак ето к спорту и футболу не относица , штраф от тренера там еще да выговор , спортивного нарушения небыло он ногу некаму не сломал не сбил никого в штрафной
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    Tushok
    1437280061
    а у нас что есть такой закон что я например не имею право выйти наулицу и паказать всем фак?чисто юридически
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    Tushok
    1437280183
    а может я палец лизнул и силу ветра проверяю откуда дует
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    alessios1990
    1437288155
    То ФИФА, то КДК. Интересно, а они придут к общему знаменателю) Ясно одно, что Фримпонгу, похоже, не избежать длительной дисквалификации!
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    RIR68
    1437292732
    для Наташки этот вопрос закрыт!
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    --------
    1437300408
    Раз под флагом ФИФА ходите, надо отвечать и за дикость болельщиков, увы...
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    Rimer
    1437319335
    Стадион Спартака будет дисквалифицирован на 1 игру. Фримпонг на 1 матч. Первые за рассисткие выходки. Второй за вспылчивость.
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    sir_Alex
    1437335738
    Дискву ему влепят и дело с концом
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    ologreds
    1694997591
    numo436018
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