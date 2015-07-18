КДК рассмотрит удаление Фримпонга

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что его ведомство на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с удалением игрока «Уфы» Эммануэля Фримпонга в первом матче нового сезона РФПЛ против московского «Спартака» (2:2). Напомним, что ганец получил красную карточку от рефери Владимира Москалева за нецензурный жест в адрес фанатской трибуны красно-белых.





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