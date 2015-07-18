Онопко: «Думбия хочет вернуться в ЦСКА»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о поиске командой нападающего, а также прокомментировал информацию о возвращении ивуарийца Сейду Думбия в стан красно-синих.



«Стоит ждать подписания форварда. Ведутся переговоры. Конкретно пока рано говорить, но мы ждeм, работа ведeтся. Слухи о возможном возвращении Думбия? Они могут иметь под собой почву. Думбия хочет вернуться, но у него длительный контракт, там ведутся и другие переговоры. Пока сложно сказать, но переговоры ведутся и по Думбия тоже», – сказал Онопко.



Таблица состоявшихся переходов РФПЛ-2015/2016