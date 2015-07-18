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    Онопко: «Думбия хочет вернуться в ЦСКА»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о поиске командой нападающего, а также прокомментировал информацию о возвращении ивуарийца Сейду Думбия в стан красно-синих.

    «Стоит ждать подписания форварда. Ведутся переговоры. Конкретно пока рано говорить, но мы ждeм, работа ведeтся. Слухи о возможном возвращении Думбия? Они могут иметь под собой почву. Думбия хочет вернуться, но у него длительный контракт, там ведутся и другие переговоры. Пока сложно сказать, но переговоры ведутся и по Думбия тоже», – сказал Онопко.

    Таблица состоявшихся переходов РФПЛ-2015/2016

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 19:07
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    Комментарии (68)
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    boi1231
    1437247767
    Какого х..а уходил ?6
    Ответить
    Сергей Саныч
    1437248138
    Оглянуться не успел я - друг мой Сейду стал седым, А ведь тоже, было дело, передёргивал лады.
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    Premium
    1437248815
    Мясные модеры лютуют
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    Lucius Vorenus
    1437249604
    если не задорого
    Ответить
    3емлянин
    1437250051
    Продали за Мешоk, обратно выкупили за пол-Мешka ААААА Ха Ха Ха :~))
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    alboro
    1437279355
    посмотрим
    Ответить
    alessios1990
    1437291418
    Согласен с Виктором. Уж лучше вернуть Сейду, чем подписывать какого то малоизвестного Оланаре! Хотя бы в аренду на сезон взять у Ромы. Надеюсь, что Носорог еще оденет армейскую форму)
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    RIR68
    1437292588
    все хотят вернуться в самый титулованный клуб!
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    Dima-NN
    1437513164
    У него в Роме все хорошо зачем ему возвращаться? Мне кажется Витя что-то попутал.
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    ologreds
    1694997591
    numo436015
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