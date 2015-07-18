Представитель Георгиева опроверг информацию об участии болгарина в нанесении ущерба Колизею

Атанас Лазаров, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Благо Георгиева опроверг появившуюся ранее информацию о том, что казанец был пойман при попытке нацарапать на стене Колизея свои инициалы монетой.



«Это все ложь и обман, потому что в это время Благой Георгиев находился в Москве. Он не имеет ничего общего с причинением ущерба Колизею. Это простое совпадение имен», – заявил Лазаров.



Напомним, что сегодня «Рубин» сыграет в гостях с ЦСКА. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка