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    • Представитель Георгиева опроверг информацию об участии болгарина в нанесении ущерба Колизею

    Представитель Георгиева опроверг информацию об участии болгарина в нанесении ущерба Колизею

    Атанас Лазаров, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Благо Георгиева опроверг появившуюся ранее информацию о том, что казанец был пойман при попытке нацарапать на стене Колизея свои инициалы монетой.

    «Это все ложь и обман, потому что в это время Благой Георгиев находился в Москве. Он не имеет ничего общего с причинением ущерба Колизею. Это простое совпадение имен», – заявил Лазаров.

    Напомним, что сегодня «Рубин» сыграет в гостях с ЦСКА. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка

    Источник: Sports.ru

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    18.07.2015 17:19
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    Комментарии (23)
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    РЭП НИГГА
    1437233493
    с днем рождения,мой любимый Карлос Эдурадо!!крепкого здоровья и приноси побольше пользы Рубину!победы сегодня вам!!!
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    sir_Alex
    1437233503
    Ну-ну!
    Ответить
    bestolochch
    1437236108
    Издержки распространенной фамилии!
    Ответить
    Ruslan3132
    1437239192
    Георгиев мирно курил кальян в 3 часа ночи со своими друзьями Кокориным и Мамаевым. Колизей сам, своим пешком пришел к игроку и сказал: Благой, посмотри какой я не царапаемый Колизей!
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    vashinin
    1437240469
    Двойник))
    Ответить
    gentlewolf
    1437243848
    Голосом Хмыря: Не он это!
    Ответить
    CapitanFlint
    1437248506
    \"Это все ложь и обман\" Потрясающая фраза. Болелам спартачка стоит запомнить...
    Ответить
    nahan
    1437316451
    Всякое бывает...
    Ответить
    112910415
    1437327203
    дистанционно сумел!
    Ответить
    ologreds
    1694997591
    numo436012
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