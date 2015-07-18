Игрок «Рубина» Георгиев был задержан службой безопасности Колизея за попытку нацарапать на стене сооружения инициалы

По сообщениям итальянских СМИ, полузащитник казанского «Рубина» Благо Георгиев был пойман сотрудниками службы безопасности римского Колизея при попытке испортить одну из стен древней арены. Болгарин, отдыхающий в Риме вместе со своей подругой, собирался при помощи монеты нацарапать на Колизее свои инициалы, но был вовремя остановлен.
Георгиева доставили в отдел полиции Рима по обвинению в нанесении ущерба зданию архитектуры, представляющему особую историческую и культурную ценность. Позже футболист был отпущен.
Сегодня, в 18:30, состоится матч «Рубина» против ЦСКА. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой встречи
Георгиева доставили в отдел полиции Рима по обвинению в нанесении ущерба зданию архитектуры, представляющему особую историческую и культурную ценность. Позже футболист был отпущен.
Сегодня, в 18:30, состоится матч «Рубина» против ЦСКА. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой встречи