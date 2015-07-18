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    • Игрок «Рубина» Георгиев был задержан службой безопасности Колизея за попытку нацарапать на стене сооружения инициалы

    Игрок «Рубина» Георгиев был задержан службой безопасности Колизея за попытку нацарапать на стене сооружения инициалы

    По сообщениям итальянских СМИ, полузащитник казанского «Рубина» Благо Георгиев был пойман сотрудниками службы безопасности римского Колизея при попытке испортить одну из стен древней арены. Болгарин, отдыхающий в Риме вместе со своей подругой, собирался при помощи монеты нацарапать на Колизее свои инициалы, но был вовремя остановлен.

    Георгиева доставили в отдел полиции Рима по обвинению в нанесении ущерба зданию архитектуры, представляющему особую историческую и культурную ценность. Позже футболист был отпущен.

    Сегодня, в 18:30, состоится матч «Рубина» против ЦСКА. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой встречи

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.07.2015 14:43
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    Комментарии (85)
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    mat73
    1437235294
    Ну а причем тут Рубин? Или он там писал РУБИН-ЧЕМПИОН?
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    cvanza
    1437240386
    Детство в попе
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    Коняра85
    1437240390
    обезьяна вырвалась из вольера, оставив в зверинце хвост. вот она , просвещенная европа.
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    gentlewolf
    1437242193
    Здесь был Жора :)
    Ответить
    kanav67
    1437242820
    А Билялетдинов сказал, что он травмирован. Неужели головой?
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    walk
    1437252480
    Хееее... нет,то был однофамилец,господа( Коллизия с Колизеем утка.
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    ОЛЛС
    1437254375
    Хотел написать \"Здесь был Аттила\"?
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    nahan
    1437315134
    Главный Рубина был удивлён, не в курсе...
    Ответить
    112910415
    1437327107
    провокация, однако
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    ologreds
    1694997591
    numo436007
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