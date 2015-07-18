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    • «Порту» готов предложить за Митровича 12,5 млн фунтов стерлингов

    «Порту» готов предложить за Митровича 12,5 млн фунтов стерлингов

    «Порту» проявляет интерес к нападающему «Андерлехта» Александру Митровичу, утверждает Daily Mirror. Португальский клуб готов предложить за 20-летнего серба 12,5 миллионов фунтов стерлингов.


    Напомним, что ранее форвард отказался переходить в «Ньюкасл». Помимо «Порту» интерес к футболисту также проявляет «Рома».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 11:35
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    Комментарии (16)
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    Это_же_Энфилд
    1437211654
    Португальские барыги.
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    Коняра85
    1437215569
    в ЦСКА его
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    Z O D I A C
    1437215673
    Ну если сам Порту предлагает такие бабки, значит через пару лет пацан будет стоить в три раза дороже, на зависть мешкам.
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    Субъективное мнение
    1437216349
    Есть еще Живкович в Партизане, думаю парень тоже скоро переедет в клуб посерьезнее...
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    рус фан
    1437220975
    Порту умеет искать таланты это очевидно, сейчас предлагает за 20 летнего серба из Бельгии примерн 17 млн евро, думаю у него есть хороший потенциал.
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    FootballFun1985
    1437221770
    Он в Ньюкасл скорее всего перейдет.
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    ибрагимхалил
    1437229350
    после критики мамы касильяса порто стал превращатся в футбольный клуб из цыганского табора
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    19FCDM23
    1437232896
    Порту всегда искал молодые таланты,вот и еще одного нашел
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    nahan
    1437295520
    В Порту у серба лучшие шансы вырасти в классного игрока.
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    ologreds
    1694997592
    numo435996
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