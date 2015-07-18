«Порту» готов предложить за Митровича 12,5 млн фунтов стерлингов

«Порту» проявляет интерес к нападающему «Андерлехта» Александру Митровичу, утверждает Daily Mirror. Португальский клуб готов предложить за 20-летнего серба 12,5 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что ранее форвард отказался переходить в «Ньюкасл». Помимо «Порту» интерес к футболисту также проявляет «Рома».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!