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    Видеотрансляция матча ЦСКА – «Рубин» – на «Бомбардире»

    1-ый тур российской Премьер-лиги сегодня продолжится двумя матчами, первый из которых будет сыгран в Химках, где ЦСКА примет «Рубин».

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Также «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча, который для вас прокомментирует Владислав Журин. Ждем вас в 18:30!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2015 11:01
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    Комментарии (159)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Leha-ha50
    1437227954
    В инете бесплатных вариантов вагон и большая тележка и очень хорошего качества!!! Бомба пусть отдыхает!!!
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    Kavkazec 07
    1437228277
    nravitsya poka chto
    Ответить
    Cool-Kurt Angle
    1437228441
    короче понятно,нтв-плюс соккер захватил ))))
    Ответить
    КержаковНа
    1437232305
    Газпром-это национальное достояние
    Ответить
    vivaden
    1437233325
    рубин вперед!!!
    Ответить
    drug01
    1437233484
    Когда для пенсионеров будет скидка?
    Ответить
    NANE
    1437239121
    люди когда будут ставки в соккере хоть ставки сделали
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437251978
    За всё надо платить...
    Ответить
    ОлегаТэ
    1437287784
    ГазПрёму надоть перерасход на \"питерский проект\" отбивать... ;)
    Ответить
    ologreds
    1694997592
    numo435993
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