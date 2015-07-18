Видеотрансляция матча ЦСКА – «Рубин» – на «Бомбардире»

1-ый тур российской Премьер-лиги сегодня продолжится двумя матчами, первый из которых будет сыгран в Химках, где ЦСКА примет «Рубин».
У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Также «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча, который для вас прокомментирует Владислав Журин. Ждем вас в 18:30!