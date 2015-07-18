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    • Романцев: «Кобелеву придется выстраивать отношения с Денисовым, находить с ним общий язык»

    Романцев: «Кобелеву придется выстраивать отношения с Денисовым, находить с ним общий язык»

    Самый титулованный тренер России Олег Романцев заявил, что наставнику «Динамо» Андрею Кобелеву необходимо наладить взаимоотношения с полузащитником Игорем Денисовым, который после увольнения Станислава Черчесова вернулся в основу бело-голубых.


    «Денисов – футболист с непростым характером, это известно, – сказал Романцев. – А у кого из талантливых игроков он иной? Про Широкова много чего говорят, да и сам за словом в карман не лезет. Но это мастер, который нужен команде. Потому Аленичев не побоялся возможных трудностей, вернув Романа в «Спартак». И Денисов из таких. Значит, придется выстраивать отношения, находить общий язык. С этого тренер и должен начинаться».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 09:49
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    Комментарии (58)
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    ибрагимхалил
    1437229413
    он бы у меня на подсрачниках бегал
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    3емлянин
    1437229467
    Денисов всю игру растерял в постоянных склоках и разборках в погоне за Долларовой Капустой ...
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    mat73
    1437250237
    В Спартаке у Аленичева Широков, в Динамо у Кобелева Денисов. И там и там молодые амбициозные тренеры только вставшие у руля, и старые прожженые игроки возвращенные в состав, и оба какбы из Питера! Схожие ситуации. Интересно чья где и что возьмет?)))
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    Петруххха
    1437253012
    Пара пинков по Дениному заду и отношения наладятся....)))
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    vyishenka
    1437253462
    Да в ежовых руковицах надо держать таких денисовых.
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    nahan
    1437295088
    При одном условии, что игрок тоже должен поддержать тренера и его идеи.
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    shinnik
    1437305418
    два кандома язык найдут.
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    Зенит 2015
    1437312154
    Я думаю что Денисов легко найдёт общий язык с Кобелевым. Игорь прямолинеен, говорит всё что думает и если думы его правильные, то это хорошо. Да и Кобелев не Черчесов. Не припомню каких нибудь истерик, к каким в Динамо привыкли (один румын чего стоил), в его исполнении.
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    KLINSI
    1437322724
    Вообще то отношения должны быть рабочие).
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    ologreds
    1694997593
    numo435985
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