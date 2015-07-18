Джеррард в первом матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» отметился голом и результативной передачей

«Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле одержал волевую победу над «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата MLS, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Хет-трик Робби Кина, а также голы Стивена Джеррарда и Себастьяна Ллетгета принесли победу калифорнийцам.





Для экс-капитана «Ливерпуля» этот мяч стал первым, забитым после переезда в США. Также англичанин отметился результативной передачей.



