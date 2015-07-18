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    • Джеррард в первом матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» отметился голом и результативной передачей

    Джеррард в первом матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» отметился голом и результативной передачей

    «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле одержал волевую победу над «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата MLS, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Хет-трик Робби Кина, а также голы Стивена Джеррарда и Себастьяна Ллетгета принесли победу калифорнийцам.

    Для экс-капитана «Ливерпуля» этот мяч стал первым, забитым после переезда в США. Также англичанин отметился результативной передачей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 08:14
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    Комментарии (29)
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    Шкафолом
    1437209941
    Справедливости ради, это был не первый матч Стивена за \"Лос-Анджелес\". В MLS - первый, но не за команду вообще. Был ведь еще этот коммерческий кубок чемпионов.
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    The_BESTolo4b
    1437212776
    хоть в ла почувствует что такое Победа))))))) а в середняке лузерпуле совсем поплыл
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    Гражданиннн
    1437212957
    профи игроки везде забивают. им все равно, АПЛ или МЛС
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    Сливки общества
    1437214456
    Весь матч носил щетки с эмблемой Ливерпуля.
    Ответить
    KLINSI
    1437214873
    Мастер и MLS мастер. Удачи Стивену.
    Ответить
    Brendan Rodgers
    1437215334
    Гордость Ливерпуля.
    Ответить
    Tommy Lee
    1437277397
    Ну если бы не два пенальти в ворота Сан-Хосе, то ещё неизвестно чем бы дело закончилось.
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    nahan
    1437294296
    Узнаю характер Джеррарда.
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    112910415
    1437326343
    силён!
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    ologreds
    1694997594
    numo435976
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