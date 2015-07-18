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    • Куман: «Я доволен жребием, по крайней мере нам не придется далеко лететь»

    Куман: «Я доволен жребием, по крайней мере нам не придется далеко лететь»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Противником «святых» станет «Витесс».

    «Перед жеребьевкой я пошутил, что, возможно, мы еще вернемся в Голландию после проведенных здесь сборов, – цитирует официальный сайт «Саутгемптона» Кумана. – Что же, теперь мы можем сказать, что предстоящая поездка станет хорошей возможностью ознакомиться с голландским футболом. Думаю, это будет хорошая подготовка перед стартом в Лиге Европы.

    Я доволен жребием. Не то, чтобы у меня были какие-то предпочтения, но по крайней мере нам не придется далеко лететь. Конечно, это далеко не самая слабая команда, но теперь нам нужно доказать, что «Саутгемптон» сильнее «Витесса». Именно в этом клубе я начал свою тренерскую карьеру. Будет здорово вернуться назад».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 07:20
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    Комментарии (13)
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    pickapick
    1437194955
    К своим полетит!
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    chelseathebest
    1437195287
    Хорошие матчи будут. Витесс - фарм клуб Челси, Саутгемптон - это Саутгемптон
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    eaguar
    1437197835
    Далеко это куда .
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    Мишель Каппель
    1437201023
    Саутгемптон с лёгкостью пройдёт Витесс. Класс игроков и знания тренера станут определяющими в этом противостоянии.
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    dimagas1
    1437206217
    Должны проходить)
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    sir_Alex
    1437209430
    Во всём можно найти свои плюсы
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    нечитайло
    1437228365
    посмотрим как сыграете
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    nahan
    1437293920
    Куман знает о Витесс почти все.
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    DXTK
    1437719588
    Что самое интересное что в этой паре не будет явного фаворита, а это значит что любой из этих клубов может пройти дальше. Но я почему-то верю в команду кумана они должны проходить в следующий раунд. Вест Хэм играл с Биркиркара и сами создали себе кучу проблем доведя до серии 11 метровых где просто повезло. По этому и в этом матче не будет Легко никому.
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    ologreds
    1694997594
    numo435971
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