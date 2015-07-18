Куман: «Я доволен жребием, по крайней мере нам не придется далеко лететь»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Противником «святых» станет «Витесс».





«Перед жеребьевкой я пошутил, что, возможно, мы еще вернемся в Голландию после проведенных здесь сборов, – цитирует официальный сайт «Саутгемптона» Кумана. – Что же, теперь мы можем сказать, что предстоящая поездка станет хорошей возможностью ознакомиться с голландским футболом. Думаю, это будет хорошая подготовка перед стартом в Лиге Европы.





Я доволен жребием. Не то, чтобы у меня были какие-то предпочтения, но по крайней мере нам не придется далеко лететь. Конечно, это далеко не самая слабая команда, но теперь нам нужно доказать, что «Саутгемптон» сильнее «Витесса». Именно в этом клубе я начал свою тренерскую карьеру. Будет здорово вернуться назад».







