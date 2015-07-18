Дзадза: «Понимаю, что борьба за место в основе «Ювентуса» будет ожесточенной»

Новичок «Ювентуса» Симоне Дзадза отметил, что не боится высокой конкуренции за место в составе туринского клуба.





«Пока что я не знаю, буду ли играть с кем-то в паре в нападении или нет, – цитирует Goal.com Дзадза. – Надеюсь на это, а там посмотрим. Не могу сказать, что уже хорошо знаю Манджукича, ведь мы впервые тренировались вместе в пятницу. Все мои конкуренты – новички, кроме Мораты. Так что я при всем желании не смогу сказать вам, с кем бы мне было удобнее выходить на поле. Изначально понимал, что борьба за место в основе будет ожесточенной. Но это не пугает меня. Самое главное – играть».







