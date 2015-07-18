Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Дзадза: «Понимаю, что борьба за место в основе «Ювентуса» будет ожесточенной»

    Дзадза: «Понимаю, что борьба за место в основе «Ювентуса» будет ожесточенной»

    Новичок «Ювентуса» Симоне Дзадза отметил, что не боится высокой конкуренции за место в составе туринского клуба.


    «Пока что я не знаю, буду ли играть с кем-то в паре в нападении или нет, – цитирует Goal.com Дзадза. – Надеюсь на это, а там посмотрим. Не могу сказать, что уже хорошо знаю Манджукича, ведь мы впервые тренировались вместе в пятницу. Все мои конкуренты – новички, кроме Мораты. Так что я при всем желании не смогу сказать вам, с кем бы мне было удобнее выходить на поле. Изначально понимал, что борьба за место в основе будет ожесточенной. Но это не пугает меня. Самое главное – играть».


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 06:37
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Sevastopol-www
    1437191269
    Битва за место под солнцем...
    Ответить
    cska plus
    1437192417
    Симоне найдёт себе место!
    Ответить
    CL2014
    1437198892
    Вот настоящий футбол и настоящая конкуренция - парень станет лучше игроком засчет того что на его месте аж несколько других игроков которые тоже хотят играть в основе. Не то что в России с этим бредовомым лимитом который только и портит наших игроков
    Ответить
    Juventus21
    1437206025
    Симоне будет непросто.
    Ответить
    sir_Alex
    1437209659
    Здраво мыслит
    Ответить
    nahan
    1437282069
    Нападению туринцев можно позавидовать.
    Ответить
    ologreds
    1694997593
    numo435967
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+