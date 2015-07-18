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    Юрченко: «Фримпонг извинился перед командой»

    Вратарь «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал первый матчей своей команды в новом сезоне РФПЛ против московского «Спартака» (2:2).

    «Эпизод с удалением в раздевалке не обсуждали. Все мы люди, у всех есть эмоции. Эммануэль Фримпонг перед нами извинился. После его красной карточки мы стали играть глубже и компактнее. Была ставка на контратаки. Играть против «Спартака» с открытым забралом, да еще в меньшинстве — уму непостижимо. По сравнению с прошлым годом красно-белые сильно прибавили. Команда стала играть быстрее и комбинационнее. У нее есть хорошие исполнители. Думаю, москвичи высоко поднимутся», – сказал Юрченко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 00:24
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    Комментарии (10)
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    diktor
    1437168959
    Хорошо сказал-а сыграл вообще шикарно.Удачи вашей команде.
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    zen it
    1437169247
    да... казалось даже, что у спартака есть шанс в этой игре)))
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    Red-green-Hooligans
    1437170386
    Негра желательно штрафануть, а то чет он как в Россию приехал раздухарился уж больно, звезда недоделанная! А Юрченко хорош.
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    mat73
    1437171095
    Юрченко хороший вратарь, думаю в конце концов кто-то из больших клубов приберут его к себе
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    Raulya
    1437175184
    Юрченко красава, нужно его срочно в сборную подписывать раз Рома ушел....
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    Sevastopol-www
    1437190965
    Дисквалификацию получит - ещё раз извинится...
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    RIR68
    1437211130
    высоко поднимутся и с грохотом свалятся от туда.
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    nahan
    1437233181
    Хорошую команду подготовил Колыванов.
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    ologreds
    1694997595
    numo435957
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