Юрченко: «Фримпонг извинился перед командой»

Вратарь «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал первый матчей своей команды в новом сезоне РФПЛ против московского «Спартака» (2:2).

Эммануэль Фримпонг перед нами извинился. После его красной карточки мы стали играть глубже и компактнее. Была ставка на контратаки. Играть против «Спартака» с открытым забралом, да еще в меньшинстве — уму непостижимо. По сравнению с прошлым годом красно-белые сильно прибавили. Команда стала играть быстрее и комбинационнее. У нее есть хорошие исполнители. Думаю, москвичи высоко поднимутся», – сказал Юрченко.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Эпизод с удалением в раздевалке не обсуждали. Все мы люди, у всех есть эмоции.перед нами извинился. После его красной карточки мы стали играть глубже и компактнее. Была ставка на контратаки. Играть против «Спартака» с открытым забралом, да еще в меньшинстве — уму непостижимо. По сравнению с прошлым годом красно-белые сильно прибавили. Команда стала играть быстрее и комбинационнее. У нее есть хорошие исполнители. Думаю, москвичи высоко поднимутся», – сказал Юрченко.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!