«Севилья» объявила о покупке игрока «Бордо» Мариано

спанская «Севилья» достигла договоренности с французским «Бордо» о переходе бразильского защитника Мариано. Футболист подпишет контракт на три года. Если впоследствии кто-то захочет приобрести игрока, то придется выплатить сумму отступных в размере 20-и миллионов евро.



