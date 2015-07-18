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    «Севилья» объявила о покупке игрока «Бордо» Мариано

    Испанская «Севилья» достигла договоренности с французским «Бордо» о переходе бразильского защитника Мариано. Футболист подпишет контракт на три года. Если впоследствии кто-то захочет приобрести игрока, то придется выплатить сумму отступных в размере 20-и миллионов евро.
    За «Бордо» южноамериканец провел 143 матча.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    18.07.2015 00:16
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    Комментарии (5)
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    Aslan_777
    1437190028
    Болелом Реала сегоднящний остав против Рома: 1) Бенз Рон Иско Бэйл Крос Модрич Карвахаль Рамос Пепе(Варан) Марсело Навас 2) Рон Бензема Бэйл Иско Крос Модрич Марсело Рамос Пепе(Варан) Карвахаль
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    Sevastopol-www
    1437191117
    Неплохое приобретение
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    Espana-Deutschland
    1437192860
    Отлично!
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    nahan
    1437233040
    Очередной талант...
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