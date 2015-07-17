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    Широков: «Зе Луиш из трех моментов забил только один»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков дал комментарий по итогам стартового матча своей команды в РФПЛ против «Уфы» (2:2).
    «Старались играть так, как просил наставник. В защите не хватило концентрации. Мы сыграли хорошо, особенно в первой половине. Немного не везло в завершении. Думаю, болельщикам должно понравиться, как мы провели матч. Удаление у оппонента немного сбило наши действия. Когда составы были равными, свободных зон у «Уфы» было больше, чем мы пользовались. Во втором тайме гости играли сзади более компактно. Мы хорошо взаимодействовали с Ивелином Поповым. Что касается Зе Луиша, то у него реализация хорошая, но в пятницу из трех только один», – сказал Широков.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 23:26
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    Комментарии (69)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Voronzov
    1437205153
    нормальный анализ игры. А Зе Луиш мне лично понравился. Резкий парень и с голевым чутьем.
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    Jeck Denielse
    1437206380
    Мовсисяна в Торпедо Армавир..... Наиграть Промеса с Луишем и будет не хуже чем Ари с Велиттоном.......
    Ответить
    RIR68
    1437210837
    надоел судейский произвол. опять навредили спартачку!
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    nahan
    1437232650
    В защите нужны перемены,другие игроки...
    Ответить
    sir_Alex
    1437234758
    И зачем его купили?
    Ответить
    Solod
    1437237284
    Когда ж он 3.14detь перестанет, что бабка на лавке возле подъезда.
    Ответить
    112910415
    1437320280
    исправится он!
    Ответить
    momwig_
    1437392508
    Один, Рома, который от тебя бы ушел на \"от ворот\". А где другие два? Я у Мовсисяна видел момента три, у Зе Луиша кроме гола ещё один полумомент.. Будем посмотреть, хорошая реализация себя покажет... дай Бог. Хотя по статистике как-то не видно у него хорошей реализации.
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    Ромбик
    1437429114
    Широкова послушать, опять уши вянут. Понесло его снова
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    ologreds
    1694997595
    numo435953
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