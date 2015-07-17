Широков: «Зе Луиш из трех моментов забил только один»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков дал комментарий по итогам стартового матча своей команды в РФПЛ против «Уфы» (2:2).

Ивелином Поповым. Что касается Зе Луиша, то у него реализация хорошая, но в пятницу из трех только один», – сказал Широков.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Старались играть так, как просил наставник. В защите не хватило концентрации. Мы сыграли хорошо, особенно в первой половине. Немного не везло в завершении. Думаю, болельщикам должно понравиться, как мы провели матч. Удаление у оппонента немного сбило наши действия. Когда составы были равными, свободных зон у «Уфы» было больше, чем мы пользовались. Во втором тайме гости играли сзади более компактно. Мы хорошо взаимодействовали с. Что касается, то у него реализация хорошая, но в пятницу из трех только один», – сказал Широков.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!