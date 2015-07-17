Павлюченко: «Тема сборной закрыта; от вызова туда, наверное, откажусь»

Новоиспеченный футболист краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко поразмышлял на тему своих перспектив в сборной России.
«Я со сборной, полагаю, уже закончил. Наступает момент, когда пора уходить. Тема сборной закрыта. К ЧМ-2018 буду уже старенький. Если поступит предложение приехать в команду, то, скорее всего, откажусь. Пусть скажут, что сошел с ума, но это мое решение. У меня есть уверенность, что вызова в сборную не поступит даже если я буду показывать хорошие результаты. Сейчас хочу сконцентрироваться на «Кубани». Моя задача — играть в клубе. Но не в сборной», – откровенно поведал лучший бомбардир нашей команды на Евро-2008.
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