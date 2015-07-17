Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Павлюченко: «Тема сборной закрыта; от вызова туда, наверное, откажусь»

    Павлюченко: «Тема сборной закрыта; от вызова туда, наверное, откажусь»

    Новоиспеченный футболист краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко поразмышлял на тему своих перспектив в сборной России.
    «Я со сборной, полагаю, уже закончил. Наступает момент, когда пора уходить. Тема сборной закрыта. К ЧМ-2018 буду уже старенький. Если поступит предложение приехать в команду, то, скорее всего, откажусь. Пусть скажут, что сошел с ума, но это мое решение. У меня есть уверенность, что вызова в сборную не поступит даже если я буду показывать хорошие результаты. Сейчас хочу сконцентрироваться на «Кубани». Моя задача — играть в клубе. Но не в сборной», – откровенно поведал лучший бомбардир нашей команды на Евро-2008.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 23:19
    Рекомендуем
    Комментарии (111)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Рожден в USSR
    1437207284
    НАВЕРНОЕ....видимо еще мечтает
    Ответить
    Tonik-ID
    1437207939
    Верное решение. Сборной он уже вряд ли поможет,а занимать чье-то место было бы неправильно
    Ответить
    Чикомас
    1437212874
    Ну да..Зная, что никогда не позовут, можно и отказаться. Тебе бы хоть в своей команде в основу попасть..
    Ответить
    fas759
    1437213694
    Я, наверное, тоже откажусь, если в сборную позовут...
    Ответить
    3емлянин
    1437222024
    наверное, скорее всего - так ДА или НЕТ, точно и не сказал. Речь оставляет двусмысленное толкование и небольшую лазейку ААААА Ха Ха Ха :~))
    Ответить
    3емлянин
    1437222073
    наверное, скорее всего - так ДА или НЕТ, точно и не сказал. Речь оставляет двусмысленное толкование и небольшую лазейку ААААА Ха Ха Ха :~))
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437226353
    Не волнуйся, не позовут!
    Ответить
    nahan
    1437232469
    Знает свои способности...
    Ответить
    112910415
    1437320073
    вызов исключается!
    Ответить
    ologreds
    1694997595
    numo435952
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+