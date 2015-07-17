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    Тотти назвал позором уход Касильяса из «Реала»

    Многолетний лидер итальянской «Ромы» Франческо Тотти поделился своим мнением об уходе из стана мадридского «Реала» Икера Касильяса, который, напомним, переехал в Португалию.
    «Это просто позор. Мы хорошо друг друга знаем. Икер — великий человек и настоящая личность. Он живой символ «Реала», – заявил Тотти.

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    Источник: Goal.com

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    17.07.2015 22:28
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    Комментарии (107)
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    -Дигорец-
    1437192973
    Императора еще не обвинили в барсамании?))...Прав римлянин.Какой клуб такие и принимаемые им решения.
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    ЮЗИК
    1437193481
    Тоти прав
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    cri1712
    1437194045
    для реала походу уже это норм...рауль гути кас. и т д
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    ANTI CULE
    1437195766
    Позор для тебя,что ты не нужен не одному клубу)
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    Mr_Arsenal
    1437197338
    дауж, да Ла лига полная лажа, и реал, и барса
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    dreamer_
    1437198025
    Позором я бы это не сказал,ведь для Реала это уже норма,но обидно точно что он ушел
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    nahan
    1437228988
    Этот позор на совести Переса.
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    Apsny
    1437238462
    Тотти никуда не продался и никто его не выкидывал.
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    Quaresmа_7
    1437252392
    позор руководству реалу
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    ologreds
    1694997595
    numo435946
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