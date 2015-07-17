Тотти назвал позором уход Касильяса из «Реала»

Многолетний лидер итальянской «Ромы» Франческо Тотти поделился своим мнением об уходе из стана мадридского «Реала» Икера Касильяса, который, напомним, переехал в Португалию.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Это просто позор. Мы хорошо друг друга знаем. Икер — великий человек и настоящая личность. Он живой символ «Реала», – заявил Тотти.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!