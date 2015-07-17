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    Фримпонг: «Я был не прав и хочу извиниться»

    Полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг, удаленный в первом матче РФПЛ против московского «Спартака» (2:2), принес извинения за свой неприличный жест, показанный в середине первого тайма болельщикам красно-белых.
    «Когда в игре была пауза, фанаты назвали меня обезьяной. И начали ухать. У меня нет сейчас претензий к болельщикам красно-белых. Я был не прав и хочу перед ними извиниться. Дал волю эмоциям», – сказал футболист.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 22:03
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    Комментарии (233)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Великолепный
    1437214481
    По словам героя минувшего дня, кто-то с трибуны его оскорбил, по-английски назвав обезьяной; кроме того, было замечено уханье, которое борцы с расизмом считают проявлением дискриминации на расовой почве. Фримпонг не сдержался, психанул. Его не остановило даже то, что рядом стоял лайнсмен и все прекрасно видел. Чувства полузащитника были так сильно задеты, что он осознанно пошел на удаление ради секундной демонстрации своего среднего пальца. Эта история характеризует болельщиков спартака, сколько самого Фримпонга.
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    eaguar
    1437217738
    Молодец .
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    nahan
    1437226825
    Не выдержали нервы у парня...
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    Порядочная свинья
    1437230897
    Вообще странный расклад! Фан кричал: \"Фак, манки, фак\". НО ВЕДЬ ЭТО ЖЕ ЗООФИЛИЯ, А НЕ РАСИЗМ!!!
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    ЙУжныЙ
    1437232197
    съел банан после матча и по-другому заговорил
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    Пичушкин
    1437379900
    Лицемеры, что ж по вашему Промес белокурый ариец что ж вы в его адрес не ухаете??
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    Пичушкин
    1437379991
    впаяли бы 10 матчей без зрителей что бы этому ухарю свои же банан в одно место засунули
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    RomYu
    1437398085
    нервы, эмоции...
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    Denoiz
    1437399102
    У нас, увы, так и не привыкли к тому, что в командах есть иностранцы с темным цветом кожи. И реакция Фримпонга вполне понятна - подался на провокацию. А извинился скорее всего потому, что попросили. Хотя мог бы не извиняться. Перед хрюкающим быдлом не извиняются.
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    ologreds
    1694997595
    numo435943
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