Фримпонг: «Я был не прав и хочу извиниться»

Полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг, удаленный в первом матче РФПЛ против московского «Спартака» (2:2), принес извинения за свой неприличный жест, показанный в середине первого тайма болельщикам красно-белых.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Когда в игре была пауза, фанаты назвали меня обезьяной. И начали ухать. У меня нет сейчас претензий к болельщикам красно-белых. Я был не прав и хочу перед ними извиниться. Дал волю эмоциям», – сказал футболист.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!