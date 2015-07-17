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    Газизов: «Фримпонг не имел права показывать жест»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением по поводу удаления игрока своей команды Эммануэля Фримпонга в сегодняшнем матче против «Спартака».
    «Я так понимаю, его обозвали трибуны. Он не выдержал и показал жест. Но игрок не имел права так поступать. С решением судьи согласен — если жест был, должно быть удаление», – сказал функционер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 20:30
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    Комментарии (55)
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    Adler angriff
    1437157905
    Все лишний раз убедились, что спартачи - расисты-онанисты.
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    veretennikoff-gud
    1437158285
    Что в прошлом сезоне не разу наша сторона не когда не кого не обвиняла, и сегодня Шамиль лишь осудил действия игрока нашего клуба. Учитесь другие, а то у других заговоры и слежки и кто то другие виноваты.
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    Arturros
    1437159057
    Очень эмоциональный и грубый парень.Из Англии докатился...
    Ответить
    mat73
    1437159161
    Бывает...
    Ответить
    морозз
    1437159573
    Жест был и невыдержанность игрока подвела команду!
    Ответить
    zenmicro
    1437159727
    а судья то мог бы переговорить с игроком, тем более что парень то молодой...
    Ответить
    JI e x a
    1437161448
    Это что, Арсеналовский Фримпонг?? как его нелегкая занесла в эту, извиняюсь, ж... уфу??
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    Sevastopol-www
    1437192631
    Жест просто жесть...
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    ZaZizu
    1437396985
    ждём красную болельщикам
    Ответить
    ologreds
    1694997595
    numo435937
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