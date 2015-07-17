Газизов: «Фримпонг не имел права показывать жест»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением по поводу удаления игрока своей команды Эммануэля Фримпонга в сегодняшнем матче против «Спартака».





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Я так понимаю, его обозвали трибуны. Он не выдержал и показал жест. Но игрок не имел права так поступать. С решением судьи согласен — если жест был, должно быть удаление», – сказал функционер.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!